Ключевые моменты

В некоторые села Бородинской громады отказываются ехать водители школьного автобуса, скорой и развозки продуктов. Причина — огромные ямы на местных дорогах.

Дети теперь учатся онлайн или вовсе не учатся во время блэкаутов. Местная фельдшер заменяет скорую — жители отвозят ее к больным на собственном транспорте.

Громада готова сделать хотя бы ямочный ремонт за свои средства, но юридически не имеет права ремонтировать дорогу, которая принадлежит Службе местных автодорог.

Областные дорожники говорят, что денег на ремонт нет, а в плохом состоянии дороги обвиняют местных аграриев — их грузовики ее разбили.

Водитель отказывается возить детей

Этой осенью особенно сложным стал проезд участком автодороги, которая соединяет села Веселая Долина – Перемога – Елизаветовка. Ее длина — девять километров (пять до Перемоги и четыре до Елизаветовки), и сейчас она вся в огромных ямах, заполненных водой.

Дошло до того, что водитель школьного автобуса, который возит детей из Елизаветовки в Перемоговскую гимназию и дальше — в Веселодолинский лицей, отказывается работать, чтобы не подвергать детей опасности.

В конце ноября детей перевели на онлайн-обучение. Но какое обучение во время блэкаутов — мобильная связь есть далеко не везде.

Разозленные родители звонили куда только могли — руководству громады, в район, в область, даже на горячую линию Кабмина. Но дорога до сих пор в ямах, залитая водой и непроезжая.

Дорога в школу с риском для жизни: почему дети из сел Одесчины не могут учиться очно

Школьный автобус утром перевозит в лицей 25 учеников и восемь педагогов. Когда нет дождей, он объезжает разбитую дорогу полевой. После дождя вынужден возвращаться на основную.

– Но когда на ней ямы уже по полметра и их не видно из-за луж, это сплошной риск, – говорит Вира Ревенко, директор Веселодолинского лицея.

Поэтому детей перевели на онлайн-обучение, но из-за отключений света оно почти прекратилось.

– Поэтому, вероятно, нам придется на свой страх и риск возвращать очные уроки. Пока же наши учителя идут в лицей пешком или добираются попутками, – говорит директор.

Кстати, в лицее есть все необходимое для нормального обучения, в том числе хорошее укрытие. Нужно только, чтобы власти отремонтировали участок автодороги длиной 9 километров.

Вира Ревенко добавила, что до войны в лицей привозили 40 детей, сейчас — 25.

– Люди уезжают не только из-за войны, а и из-за такого отношения, из-за бездорожья. Никто не хочет, чтобы его ребенок шел восемь километров пешком в снег или дождь, – вздыхает она.

Что делать, если бездорожье уже надоело?

Евдокия Кирович, староста Перемоговского округа, говорит, что люди жалуются каждый день. Не стесняются в выражениях: «Сделайте хоть что-нибудь, уже надоело это бездорожье».

По ее словам, из-за плохой дороги к ним отказываются ехать поставщики хлеба и продуктов, не едет скорая. Последний ремонт здесь делали 35 лет назад, а асфальт уложили еще в 1974 году.

Староста говорит, что они отправили в Службу местных автодорог обращение с 179 подписями. К тому же местные фермерские и сельхозпредприятия готовы помочь финансово. Нужно только разрешение областных чиновников.

Скорая быстро не приедет

Елена Швакова, староста Веселодолинского округа, подтверждает: скорая во время дождей не едет в их села. В экстренных случаях к людям выезжает заведующая местным ФАПом Татьяна Неходжиной — на машинах местных жителей.

Местными дорогами должны заниматься громады

По словам Ивана Кюссе, проблема в том, что участок дороги принадлежит Службе местных автодорог Одесчины. Громада не имеет права ремонтировать его за свои деньги — это будет нарушением закона.

Громада обратилась в Службу автодорог, но оттуда ответили, что средств на ремонт нет. Тогда предложили сделать ямочный ремонт за счет громады, но так, чтобы это было законно. В области вроде бы согласились, но окончательного решения нет. Разрешение ждут до сих пор.

– Бездорожье не только здесь, оно почти везде. Вчера, например, мне звонили: скорая застряла по дороге в село Лесное.

В этом году планировали ремонт дороги к Нadrichному, но ничего так и не сделали, – жалуется Кюссе.

Он уверен: все местные дороги нужно передать громадам — тогда такие проблемы решались бы быстрее и эффективнее.

Дорожники обвиняют аграриев

Александр Сурмай, заместитель начальника Службы местных автодорог, говорит:

– Финансирование службы сейчас на нуле, участок передали как грунтовую дорогу. Громада не может ремонтировать ее — это будет нецелевым использованием средств.

Он предлагает договориться с подрядчиком, чтобы тот взял в сопровождение Веселодолинское коммунальное предприятие, готовое сделать ямочный ремонт. Нужен договор с Одесской ОГА.

Также Сурмай обвиняет в разрушении дороги местных аграриев: их перегруженные фуры разбивают полотно. А раз предприятия частные — пусть сами и ремонтируют.

Староста Перемоги Евдокия Кирович утверждает обратное: аграрии готовы помогать, но область их помощь не принимает.

Депутат «не в курсе»

Олег Капсамун говорит:

– Ко мне никто не обращался с этой проблемой. Понимаю, что это мой округ, готов помогать.

Но добавляет, что в этом году за счет областного бюджета сделать ничего уже нельзя — деньги распределены. Однако он готов помочь громаде провести финансирование законно.

P.S. «Одесская Жизнь» будет следить за решением дорожной проблемы и информировать читателей о дальнейшем развитии событий.

*Кабмин Украины 26 ноября утвердил новые названия громаd Одесчины. Бородинская громада теперь называется Буджакская, а Тарутинская — Бессарабская.