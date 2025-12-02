Ключевые моменты
- В некоторые села Бородинской громады отказываются ехать водители школьного автобуса, скорой и развозки продуктов. Причина — огромные ямы на местных дорогах.
- Дети теперь учатся онлайн или вовсе не учатся во время блэкаутов. Местная фельдшер заменяет скорую — жители отвозят ее к больным на собственном транспорте.
- Громада готова сделать хотя бы ямочный ремонт за свои средства, но юридически не имеет права ремонтировать дорогу, которая принадлежит Службе местных автодорог.
- Областные дорожники говорят, что денег на ремонт нет, а в плохом состоянии дороги обвиняют местных аграриев — их грузовики ее разбили.
Водитель отказывается возить детей
Этой осенью особенно сложным стал проезд участком автодороги, которая соединяет села Веселая Долина – Перемога – Елизаветовка. Ее длина — девять километров (пять до Перемоги и четыре до Елизаветовки), и сейчас она вся в огромных ямах, заполненных водой.
Дошло до того, что водитель школьного автобуса, который возит детей из Елизаветовки в Перемоговскую гимназию и дальше — в Веселодолинский лицей, отказывается работать, чтобы не подвергать детей опасности.
В конце ноября детей перевели на онлайн-обучение. Но какое обучение во время блэкаутов — мобильная связь есть далеко не везде.
Разозленные родители звонили куда только могли — руководству громады, в район, в область, даже на горячую линию Кабмина. Но дорога до сих пор в ямах, залитая водой и непроезжая.
Дорога в школу с риском для жизни: почему дети из сел Одесчины не могут учиться очно
Школьный автобус утром перевозит в лицей 25 учеников и восемь педагогов. Когда нет дождей, он объезжает разбитую дорогу полевой. После дождя вынужден возвращаться на основную.
– Но когда на ней ямы уже по полметра и их не видно из-за луж, это сплошной риск, – говорит Вира Ревенко, директор Веселодолинского лицея.
Поэтому детей перевели на онлайн-обучение, но из-за отключений света оно почти прекратилось.
– Поэтому, вероятно, нам придется на свой страх и риск возвращать очные уроки. Пока же наши учителя идут в лицей пешком или добираются попутками, – говорит директор.
Кстати, в лицее есть все необходимое для нормального обучения, в том числе хорошее укрытие. Нужно только, чтобы власти отремонтировали участок автодороги длиной 9 километров.
Вира Ревенко добавила, что до войны в лицей привозили 40 детей, сейчас — 25.
– Люди уезжают не только из-за войны, а и из-за такого отношения, из-за бездорожья. Никто не хочет, чтобы его ребенок шел восемь километров пешком в снег или дождь, – вздыхает она.
Что делать, если бездорожье уже надоело?
Евдокия Кирович, староста Перемоговского округа, говорит, что люди жалуются каждый день. Не стесняются в выражениях: «Сделайте хоть что-нибудь, уже надоело это бездорожье».
По ее словам, из-за плохой дороги к ним отказываются ехать поставщики хлеба и продуктов, не едет скорая. Последний ремонт здесь делали 35 лет назад, а асфальт уложили еще в 1974 году.
Староста говорит, что они отправили в Службу местных автодорог обращение с 179 подписями. К тому же местные фермерские и сельхозпредприятия готовы помочь финансово. Нужно только разрешение областных чиновников.
Скорая быстро не приедет
Елена Швакова, староста Веселодолинского округа, подтверждает: скорая во время дождей не едет в их села. В экстренных случаях к людям выезжает заведующая местным ФАПом Татьяна Неходжиной — на машинах местных жителей.
Местными дорогами должны заниматься громады
По словам Ивана Кюссе, проблема в том, что участок дороги принадлежит Службе местных автодорог Одесчины. Громада не имеет права ремонтировать его за свои деньги — это будет нарушением закона.
Громада обратилась в Службу автодорог, но оттуда ответили, что средств на ремонт нет. Тогда предложили сделать ямочный ремонт за счет громады, но так, чтобы это было законно. В области вроде бы согласились, но окончательного решения нет. Разрешение ждут до сих пор.
– Бездорожье не только здесь, оно почти везде. Вчера, например, мне звонили: скорая застряла по дороге в село Лесное.
В этом году планировали ремонт дороги к Нadrichному, но ничего так и не сделали, – жалуется Кюссе.
Он уверен: все местные дороги нужно передать громадам — тогда такие проблемы решались бы быстрее и эффективнее.
Дорожники обвиняют аграриев
Александр Сурмай, заместитель начальника Службы местных автодорог, говорит:
– Финансирование службы сейчас на нуле, участок передали как грунтовую дорогу. Громада не может ремонтировать ее — это будет нецелевым использованием средств.
Он предлагает договориться с подрядчиком, чтобы тот взял в сопровождение Веселодолинское коммунальное предприятие, готовое сделать ямочный ремонт. Нужен договор с Одесской ОГА.
Также Сурмай обвиняет в разрушении дороги местных аграриев: их перегруженные фуры разбивают полотно. А раз предприятия частные — пусть сами и ремонтируют.
Староста Перемоги Евдокия Кирович утверждает обратное: аграрии готовы помогать, но область их помощь не принимает.
Депутат «не в курсе»
Олег Капсамун говорит:
– Ко мне никто не обращался с этой проблемой. Понимаю, что это мой округ, готов помогать.
Но добавляет, что в этом году за счет областного бюджета сделать ничего уже нельзя — деньги распределены. Однако он готов помочь громаде провести финансирование законно.
P.S. «Одесская Жизнь» будет следить за решением дорожной проблемы и информировать читателей о дальнейшем развитии событий.
*Кабмин Украины 26 ноября утвердил новые названия громаd Одесчины. Бородинская громада теперь называется Буджакская, а Тарутинская — Бессарабская.