Ключевые моменты:
- Вечером 19 октября в Одессе произошла авария на водопроводе большого диаметра.
- Без воды или с пониженным напором остались жители части Киевского и Хаджибейского районов.
- Специалисты «Инфоксводоканала» уже проводят аварийно-ремонтные работы.
- По прогнозам, подачу воды восстановят к 3:00 ночи 20 октября.
Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».
В частности, приостановлено водоснабжение и пониженное давление в сети для жителей части Киевского и Хаджибейского районов Одессы. Речь идет о домах на следующих улицах:
- ул. Академика Королева;
- пр. Небесной Сотни;
- ул. Семьи Глодан;
- ул. Левитана;
- ул. Варненская;
- ул. Космонавтов;
- ул. Инглези;
- ул. Героев Крут;
- Люстдорфская дорога.
По предварительным прогнозам, аварийно-ремонтные работы продлятся до 3:00 20 октября.