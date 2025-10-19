отключение воды

Ключевые моменты:

  • Вечером 19 октября в Одессе произошла авария на водопроводе большого диаметра.
  • Без воды или с пониженным напором остались жители части Киевского и Хаджибейского районов.
  • Специалисты «Инфоксводоканала» уже проводят аварийно-ремонтные работы.
  • По прогнозам, подачу воды восстановят к 3:00 ночи 20 октября.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

В частности, приостановлено водоснабжение и пониженное давление в сети для жителей части Киевского и Хаджибейского районов Одессы. Речь идет о домах на следующих улицах:

  • ул. Академика Королева;
  • пр. Небесной Сотни;
  • ул. Семьи Глодан;
  • ул. Левитана;
  • ул. Варненская;
  • ул. Космонавтов;
  • ул. Инглези;
  • ул. Героев Крут;
  • Люстдорфская дорога.

По предварительным прогнозам, аварийно-ремонтные работы продлятся до 3:00 20 октября.

