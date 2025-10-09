Ключевые моменты:

После почти недельного ливня уровень воды в Куяльницком лимане поднялся выше, чем весной; пойменные участки частично затоплены;

Солёность воды значительно снизилась, что важно для лечебной грязи и рапы;

Однако одним дождём реки, которые питали лиман, не восстановятся; проблема высыхания и дефицита пресного стока сохраняется;

Ближайшая экспедиция учёных предоставит детальные данные о состоянии лимана: уровень воды, солёность и площадь водного зеркала.

Сейчас оценить состояние лимана можно разве что визуально. После дождей его побережье практически недоступно — проехать там невозможно. Это, по словам Олега Деркача, облегчает работу службы государственной охраны нацпарка. Но на следующей неделе специалисты парка вместе с учёными Института морской биологии НАН Украины планируют совместную экспедицию для оценки состояния Куяльницкого лимана.

– Визуально лиман наполнился. Его уровень сейчас выше, чем весной — после наполнения морской водой. А её этой зимой запустили 9 000 000 кубометров, – рассказывает учёный. – В верховьях Куяльник поднялся выше села Старая Еметовка. Конечно, лиман не достиг прежних границ — до северных рубежей ещё далеко. Но уровень заметно поднялся: затоплены пойменные участки и остатки дамб.

Естественно, лиман значительно рассолился. Этот показатель крайне важен — солёность Куяльника критична для сохранения качества лечебной грязи и рапы.

Однако даже на частичное восстановление рек, которые питали Куяльницкий лиман, рассчитывать не стоит.

– Бассейны Большого Куяльника и многих малых рек сильно изменены, на многих участках русла утрачены и распаханы. Поэтому за один редкий, мощный ливень реки не могут восстановиться, – убеждён Олег Деркач. – Конечно, где-то наполнятся русла и давно высохшие пруды. Дамбы соберут определённое количество воды. Но, к сожалению, одной такой катастрофической паводковой волной лиман не восстановишь. Необходимо восстанавливать поймы, убирать пашни, засеивать травой, лесить территории и разбирать лишние дамбы. Один случай ничего не изменит. Тем более, что ничего уникального не произошло: даже в 2000-х годах было несколько подобных ливней, когда выпадало более 100 миллиметров осадков. Но, к сожалению, ситуацию на лимане это существенно не улучшило и не устранило причины его высыхания. Река Большой Куяльник фактически перестала существовать. Поэтому дефицит пресного стока снова проявится уже в июне–июле следующего года, и проблему засоления и высыхания Куяльника придётся решать заново.

Результаты ближайшей экспедиции учёные обещают обнародовать.

– После измерений и отбора проб воды мы расскажем подробнее о состоянии Куяльника: уровне воды, её солёности и изменении площади водного зеркала лимана, – заверяет Олег Деркач.

Фото Анны Шевченко