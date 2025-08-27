Ключевые моменты:
- В районе села Крыжановка Одесского района вода в море почернела;
- Госэкоинспекция провела обследование и зафиксировала скопление водорослей;
- Пробы воды показали превышение норм по вредным веществам;
- Причиной этого экологи назвали эвтрофикацию – процесс «цветения» моря.
- Как сообщается на странице ведомства в Facebook, накануне, 26 августа, ряд СМИ сообщили о том, что вблизи села Крыжановка Одесского района почернело море.
Инспекторы Юго-Западного округа сразу же выехали на место происшествия.
«При обследовании акватории и прибрежной полосы зафиксировано скопление водорослей, однако признаков загрязнения воды или песка посторонними веществами не обнаружено», – отмечают экологи.
Для получения объективных результатов специалисты отобрали пробы поверхностных вод моря. Их передали в лабораторию инспекции для проведения анализов по поводу возможного загрязнения.
Позже в Госэкоинспекции проинформировали, что по результатам лабораторных исследований выявлено превышение следующих норм:
- взвешенные вещества – в 63,2 раза выше нормы. Это ухудшает прозрачность воды, снижает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений;
- азот аммонийный – в 1,9 раза больше допустимого. Это токсическое соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Она опасна для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы;
- кислород – в 6,7 раза ниже нормы. Критический показатель, ведь без кислорода морская жизнь гибнет.
Основная причина, по мнению экологов – эвтрофикация («цветение» моря).
«Избыток питательных веществ способствует размножению водорослей, истощающих воду и лишающих ее кислорода», – пояснили в экоинспекции.
Ранее подобная ситуация наблюдалась у берегов Одессы.
