Ключевые моменты

54-летний мужчина погиб 25 октября в селе Островное Измаильского района

Причина смерти — удушение шашлыком во время отдыха с соседями

Детали

Трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 25 октября, в селе Островное Суворовской общины Измаильского района Одесской области. 54-летний местный житель внезапно скончался во время отдыха у соседей, предварительной причиной смерти стало удушение шашлыком.

Трагедия развернулась поздно вечером на улице Бурлака, где покойный отдыхал в компании соседей за шашлыками. По сообщению местного издания «Бессарабия INFORM», мужчина подавился жареным мясом и начал задыхаться. Присутствующие пытались оказать ему первую домедицинскую помощь, однако все спасательные меры оказались тщетными.

Несмотря на усилия друзей спасти мужчину собственными силами, он скончался на месте еще до приезда медицинского работника. Предполагаемой причиной смерти стало удушение в результате попадания пищи в дыхательные пути.

Тело умершего было направлено на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления всех обстоятельств и официальной причины смерти.

Читайте также: