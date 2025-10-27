Ключевые моменты:

Мачок желтый цветет в парке «Тузловские лиманы» несмотря на глубокую осень

Растение занесено в Красную книгу Украины как редкий вид.

Детали

Эколог Иван Русев сообщил о необычном природном явлении в Национальном природном парке «Тузловские лиманы» в Одесской области. Несмотря на глубокую осень, на территории парка продолжает цвести мачок желтый (Glaucium flavum) — редкое растение из семейства маковых, занесенное в Красную книгу Украины.

Обычно мачок желтый цветет летом, однако в этом году растение продолжило цветение и в осенние месяцы, что стало приятной неожиданностью для работников парка. Ярко-желтые лепестки цветка контрастируют с осенними красками природы, создавая неповторимую картину.

Мачок желтый является редким растением, которое растет преимущественно на прибрежных песчаных и каменистых участках. Его охрана является важной частью сохранения биологического разнообразия Украины. Национальный природный парк «Тузловские лиманы» играет ключевую роль в защите уникальных экосистем южного побережья Украины.

