Ключевые моменты:

В Одесской области продают два элеваторных комплекса за 85 млн и 19,6 млн гривен

«Атлантис-Пак Украина», конфискованная у россиянина, продается за 37,9 млн гривен

Детали

В Березовском районе Одесской области на продажу выставлены сразу два масштабных элеваторных комплекса. Первый объект включает административные здания, шесть зернохранилищ, весовую, зерносушилку, силосный элеватор, производственные помещения и вспомогательную инфраструктуру. Аукцион по продаже этого комплекса состоится 31 октября 2025 года, а стартовая цена лота определена на уровне 85,08 миллиона гривен.

Второй лот — это здание элеватора площадью 20 565 квадратных метров, в которое входит 106 единиц движимого имущества. Его аукцион назначен на 3 ноября, стартовая цена составляет 19,58 миллиона гривен. Продажа этого объекта осуществляется в рамках исполнительного производства.

Кроме элеваторов, на аукцион выставлено 100% государственной доли в уставном капитале дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина». Предприятие специализируется на оптовой торговле продуктами питания, напитками и табачными изделиями. Объект был конфискован у российского олигарха после начала полномасштабного вторжения. Аукцион запланирован на 4 ноября, а стартовая цена составляет 37,88 миллиона гривен без НДС.

Общая стоимость всех трех лотов превышает 142 миллиона гривен. Продажа этих объектов является частью программы приватизации государственного имущества и конфискованных активов, направленной на наполнение государственного бюджета в условиях войны.

