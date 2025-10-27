Ключевые моменты:

Первые лебеди-кликуны прилетели в парк «Тузловские лиманы» 26 октября

Над лиманами пролетают стаи редких красношейных казарок из Красной книги

Детали

Научный руководитель Национального природного парка «Тузловские лиманы», эколог и доктор биологических наук Иван Русев сообщил о начале осенней миграции птиц в Одесскую область. 26 октября в парке зафиксировали появление первых лебедей-кликунов — больших белоснежных птиц, которые ежегодно преодолевают тысячи километров из северной тундры в украинское Причерноморье.

В последние дни над лиманами пролетают большие стаи водоплавающих и куликовых птиц. Среди них — лиски, тляки, белолобые гуси и редкие краснозобые казарки, занесенные в Красную книгу Украины. Все они мигрируют с северных территорий России, где уже царит холод, к значительно более теплому украинскому побережью Черного моря.

Лебеди-кликуны традиционно прилетают в конце октября и остаются на зимовку, если погодные условия позволяют комфортно перезимовать. Однако если зима окажется суровой или на территории парка будут раздаваться громкие звуки боевых действий, птицы могут перелететь дальше на юг — в Румынию или Болгарию, где условия для зимовки будут более благоприятными.

В парке подчеркивают важный факт: несмотря на войну и постоянные угрозы, природные процессы продолжают происходить в привычном ритме. Птицы, как и каждый год, возвращаются в любимые места на юге Украины, что свидетельствует об относительной стабильности природных экосистем региона.

