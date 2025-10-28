Ключевые моменты:
- Одесса внедряет мультикультурные недели — череду мероприятий, знакомящих гостей с традициями, кухней и искусством разных народов региона.
- Теперь приезжать в город интересно не только ради моря. Осенью и зимой туристов ждут гастрономические маршруты, дегустации вин и культурные события.
- Формат помогает укрепить имидж Одессы как круглогодичного туристического центра и оживить экономику области.
Мультикультурные недели в Одессе — новый туристический формат
Одесса предлагает новый формат развлечений: вместо сезонных фестивалей — мультикультурные недели, которые проходят в течение всего года. Об этом сообщил директор департамента культуры, международного сотрудничества и маркетинга Иван Липтуга.
Каждая неделя посвящена отдельной культуре — например, еврейской, болгарской или греческой. В это время в городе проходят выставки, концерты, гастрономические вечера и мастер-классы.
«Это не просто события, а полноценный туристический продукт, который поддерживает интерес к Одессе круглый год», — отметил Липтуга.
По его словам, новый формат помогает городу оставаться центром притяжения даже зимой. Туристы приезжают не только «к морю», но и за атмосферой, культурой и вкусами региона. Особое внимание уделяется Бессарабии — региону с десятками виноделен и гастрономических локаций.
Так, сейчас в Одессе старотовала Неделя болгарской культуры, посвященная Дню бессарабских болгар в Украине. Программа недели включает художественные выставки, литературные встречи и большой праздничный концерт.
Как сообщалось ранее, за девять месяцев 2025 года город показал значительный рост туристических показателей — больше гостей, более высокие доходы и активное развитие сервиса.
