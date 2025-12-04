Ключевые моменты:

23-летний водитель автомобиля не уступил дорогу мотоциклисту.

Погибли подростки 16-ти и 15-ти лет.

Водителя задержали, дело расследуют как тяжкое ДТП.

Смертельное ДТП в Одесской области

Полиция Одесской области сообщила о задержании жителя Белгород-Днестровского района, который стал участником смертельного ДТП. Авария произошла вечером 3 декабря на улице Кишиневской в одном из сел Мологовской громады.

По предварительным данным, 23-летний водитель легкового автомобиля, выполняя поворот налево, не уступил дорогу мотоциклу, который двигался навстречу. В результате сильного удара 16-летний мотоциклист и его 15-летний пассажир погибли на месте.

Полицейские проверили водителя машины на состояние опьянения — он оказался трезвым.

Следователи внесли сведения о происшествии в ЕРДР по статье 286 ч. 3 УК Украины — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек. Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы и лишение водительских прав сроком до трех лет.

Водителя задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о вручении ему подозрения и избрании меры пресечения. В рамках следствия назначены судебные экспертизы, устанавливаются все детали трагедии.

