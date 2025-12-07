Ключевые моменты:

В Одессе прошла церемония возложения цветов к Аллее Героев в парке Шевченко.

На Аллее появились стенды с именами еще 53 Защитников и Защитниц.

В мероприятии участвовали военные, городские и областные власти, семьи погибших и общественность.

Всего на Аллее Героев уже увековечены 603 имени.

«Всего на Аллее Героев уже увековечены 603 имени павших воинов. И эта работа продолжается, потому что каждый Герой заслуживает вечной памяти», – отмечают в Одесском горсовете.

По словам начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, каждое имя на этой Аллее – это судьба, жертва и наша ответственность помнить.

«Кланяюсь всем, кто защищает страну сегодня. И тем, кто никогда не вернется домой. Именно благодаря вам Одесса живет, работает и имеет будущее. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Героям!» – подчеркнул Лысак.

Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.

Напомним, 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил – дату, которая напоминает об истории становления национальной армии и ее пути от первых освободительных движений до современных Вооруженных Сил, проходящих испытание полномасштабной войной.