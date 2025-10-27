Ключевые моменты:

Сергей Лысак объявил о месяце чистоты в Одессе с четкими сроками контроля

Всем департаментам поручено провести аудит для выявления финансовых нарушений

Детали

Сергей Лысак подчеркнул приоритеты новой администрации: безопасность города, финансовая дисциплина, наведение порядка во всех сферах жизни Одессы. Он подтвердил свою принципиальную позицию по поддержке Вооруженных Сил Украины:

«Моя принципиальная позиция: мы будем помогать нашим защитникам — и даже больше, чем раньше. Недавно встретился с военными — у нас есть много наработок по укреплению обороны города».

Особое внимание было уделено состоянию системы оповещения и наличию укрытий. Лисак поручил оценить их количество, техническое состояние и потенциал для расширения сети. Он подчеркнул, что «все, что находится на территории города, — наша зона ответственности».

Для обеспечения прозрачности использования бюджетных средств глава МВА распорядился провести полный аудит во всех департаментах. В случае выявления нарушений материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Также Лысак акцентировал внимание на развитии ветеранской политики, обеспечении безбарьерности и поддержке внутренне перемещенных лиц. Он призвал к усилению межведомственного сотрудничества и привлечению средств из городского и государственного бюджетов.

