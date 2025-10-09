Ключевые моменты:
- Государственная налоговая служба обновила план и добавила 122 дополнительные проверки, общее количество — почти 5 тысяч.
- Основное внимание — к компаниям: проверят те, кто имеет налоговые долги, работает в торговле, логистике, сельском хозяйстве и других сферах.
- Одесская область — третья в Украине по числу запланированных проверок: в регионе инспектируют минимум 114 бизнесов.
Одесская область — в лидерах по числу ревизий
До конца 2025 года Государственная налоговая служба Украины проведёт почти 4908 плановых проверок, из них более 1000 — уже до конца этого года. Об этом сообщили в аналитическом сервисе «Опендатабот» — реестре открытых государственных данных.
В обновлённом плане появилось ещё 122 проверки, большая часть которых состоится уже до конца этого года. При этом почти 80% всех проверок касаются компаний, остальные — физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
Налоговики особенно тщательно будут проверять:
- предприятия, у которых есть задолженности по налогам и сборам;
- компании, связанные с оптовой торговлей, сельским хозяйством, пищевой промышленностью, логистикой и розничной торговлей;
- 42 финансовых учреждения и 268 ФЛП.
Интересно, что в списке оказались даже фирмы, которые официально прекратили деятельность или признаны банкротами — они всё равно остаются в плане проверок.
По региональному распределению лидирует Киев — там запланировано 219 проверок. Далее идёт Днепропетровская область (122), а Одесская занимает третье место с минимум 114 запланированными инспекциями.
Предпринимателям и компаниям в этих регионах стоит быть особенно внимательными к налоговой отчётности и документации.
Напомним, с начала года в Одесской области зарегистрировались 4 тысячи 853 предпринимателя.
