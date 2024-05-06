В Украине открыли рекордное количество фопов: сколько новых бизнесов в Одесской области

С начала года в Одесской области зарегистрировались 4 тысячи 853 предпринимателя. Такие данные публикует сайт Опендатабот.

Для сравнения в Николаевской области новых ФЛП зарегистрировали 1 тысячу 908, а в Херсонской области – 694.

В целом за первый квартал 2024 года украинцы открыли рекордные 74 тысячи 50 новых ФЛП, отмечают аналитики. Это на треть больше, чем в прошлом, и 18% больше, чем до начала полномасштабного вторжения в 2021 году.

Бесспорным лидером по количеству новых дел в последние годы остается столица. За первый квартал текущего года в Киеве зарегистрировали 10 тысяч 252 новых бизнеса — это 13,8% от общего количества. На втором месте Днепропетровщина: 6,8 тысяч новообразованных бизнесов. Замыкает тройку лидеров Киевская область: 5,7 тысяч новых ФЛП, а вот на четвертом месте — 5 тысяч 582.

Четверть вновь зарегистрированных ФЛПов занимаются розничной торговлей – это самая популярная сфера, неизменная на протяжении последних четырех лет. Среди наиболее востребованных направлений бизнеса среди украинских предпринимателей также оказались предоставление индивидуальных услуг и компьютерное программирование.

Напомним, что в августе 2023 года Одесская ОВА возобновила программу поддержки малых и средних предприятий. В первую очередь восстановлен механизм компенсации доли процентов по кредитам на развитие, модернизацию или разработку новых видов товаров и услуг.