Гранты на бизнес: успешные кейсы от предпринимателей из Ренийской громады

Деньги – в здоровье

Известный в Ренийской громаде предприниматель Алексей Карастамати, который много лет назад открыл стоматологическую клинику и успешно ее развивает, за счет государственного гранта в сумме 250 тысяч гривен приобрел для клиники новое оборудование, среди которого – стоматологический визиограф.

— Визиограф нужен для того, чтобы мы сканировали больной зуб полностью, в формате 3D, — пояснил Алексей Михайлович. – Врач должен видеть всю картину, чтобы принять правильное решение и объяснить пациенту алгоритм действий, показав зуб на мониторе. Рентген — это вчерашний день, можно сказать.

Получив государственный грант, Алексей Карастамати взял обязательство открыть два новых рабочих места и, выплачивая налоги, погасить в течение трех лет сумму гранта. В ближайших планах клиники Карастамати – принять на работу еще двух врачей (студенты уже заканчивают медуниверситет), а также освоить имплантологию, чтобы жителям Рени не приходилось ездить в клиники Измаила, Одессы и других городов.

Типография на новый лад

У предпринимателя Валерии Лёвкиной свой проект – она развивает в городе Рени студию цифровых услуг «Формат».

— У нас правило: раз в две недели внедрить новинку, предложить новую услугу, но для осуществления планов очень часто нужна новая аппаратура, — рассказывает Валерия. – Когда я узнала, что есть возможность получить государственный грант на покупку техники, решила попробовать – а почему бы и нет? Бизнес-план написала, конкурс выиграла, жду поступления денег.

Валерия планирует приобрести принтер для формата А3 и широкоформатный плоттер.

— У нас есть плоттер, однако он ограничен форматом А1, а есть спрос на формат А0, — рассказывает Валерия. – Это оборудование позволит печатать качественные яркие баннеры, а также карты, чертежи, масштабные проекты, картины на холсте и так далее.

Что интересно, Валерия Лёвкина, которая еще не так давно работала библиотекарем, став бизнесвумен, масштабировала свой бизнес и через интернет принимает заказы со всей Украины.

Кто поможет получить грант?

Получить государственный грант на открытие или развитие уже существующего бизнеса помогает Служба занятости. Зарегистрироваться, подать заявку и бизнес-план нужно через портал «Дія», но если что-то не получается, можно обратиться за консультацией и помощью в любое отделение Службы занятости.

— На развитие бизнеса в Ренийской громаде уже получили деньги два фермера, один интернет-провайдер, несколько предпринимателей, владеющих продовольственными магазинами, а жительница села Нагорное создала интернет-магазин для продажи детской одежды, чтобы снабжать ею отдаленные населенные пункты, где нет специализированных магазинов, — рассказывает начальник Ренийского отдела Измаильского филиала Одесского областного центра занятости Анатолий Рошка. — Мы надеемся, что с них возьмут пример, чтобы открыть или расширить свой бизнес, и другие предприимчивые жители Одесчины.