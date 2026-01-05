Ключовые моменты:

Одесская область занимает 4-е место в Украине за закрытыми ФЛПами в 2025 году.

Больше всего закрытий: розничная и оптовая торговля, ИТ.

Топ-5 регионов, где закрылось больше всего бизнесов.

Сколько предпринимателей закрыли бизнес

В 2025 году Одесская область оказалась на четвертом месте в Украине по количеству ФЛП, прекративших деятельность. За 11 месяцев регион покинул бизнес более 18 700 предпринимателей.

Что касается показателя по Украине, то за этот период закрылось 250 209 ФЛП.

Стоит отметить, что больше всего предпринимателей закрылось в сферах розничной и оптовой торговли, а также ІТ-сектор. А вот дольше всего ФЛПы работают в складском хозяйстве и недвижимости и айтишники.

Больше всего закрылось ФЛПов в столице — более 32 тысяч. Далее Днепропетровская область (22 тыс.), Харьковская (20 тыс.) и Одесская (18,7 тыс.). Кстати, Львовщина замыкает пятерку в этом антирейтинге. Здесь закрыли свои бизнесы более 16,5 тысячи предпринимателей.

Напомним, в нашем регионе запланировано 246 плановых инспекций. В фокусе в Одесской области — плановые документальные проверки бизнеса.

Также читайте: Сколько налогов уплатила Одесщина в 2025 году и куда ушли миллиарды.