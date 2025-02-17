Ежемесячно Государственная налоговая служба планирует проверять около 400 компаний. Наибольшее количество инспекций запланировано на октябрь — 423. Основной акцент будет на юридических лицах (3,7 тыс. проверок), однако также будут проверять физических лиц-предпринимателей, финансовые учреждения и нерезидентов. В перечень особо контролируемых попали 266 компаний, которые имеют проблемы с уплатой НДФЛ, военного сбора и ЕСВ.

Лидером по количеству запланированных проверок стал Киев — 18% от общего количества. Одесская область занимает второе место с 12%, а Днепропетровщина — третье с 10%. Больше всего внимания уделят предприятиям, работающим в сфере оптовой торговли (20,7%), сельского хозяйства (15,1%) и производства пищевых продуктов (6,2%).

Также сообщается о рекордном закрытии ФОП в январе 2025 года. За месяц прекратили деятельность 61 455 предпринимателей, тогда как зарегистрировано лишь 21 358 новых. Причиной называют повышение налоговой нагрузки. Всего за время войны ФОПы уплатили 126 млрд. грн налогов, а сумма единого налога ежегодно росла, за исключением 2022 года. Несмотря на общее сокращение количества предпринимателей, среди новых ФЛП больше всего работают в розничной торговле, IT и оптовой торговле.

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