Почти половина предпримателей планируют закрыть бизнес — тревожная статистика

Об этом говорится в аналитике ресурса Опендатабот, который провел крупнейшее исследование относительно планов малого и среднего бизнеса на ближайшее будущее. В опросе приняли участие почти 32 тысячи предпринимателей.

Так, 24 тысяч 497 предпринимателей прекратили работу за период с момента подписания Президентом закона и до 17 декабря. За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых дел — около 11 тысяч.

27% опрошенных предпринимателей планируют закрываться в ближайшее время. Еще 20% отметили, что планируют закрыться в следующем году.

Более половины таких бизнесов прекращают работу из-за резкого роста налоговой нагрузки.

Стоит отметить, что сейчас из-за масштабной атаки российских хакеров на государственные реестры закрытие бизнеса или очень затруднено, или же невозможно.

Напомним, Одесская область попала в пятерку лидеров по количеству бизнесов, зарегистрированных с начала 2024 года.