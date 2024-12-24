Новости Одессы и Одесской области

Почти половина предпримателей планируют закрыть бизнес — тревожная статистика

Почти половина предпримателей планируют закрыть бизнес — тревожная статистика

После пописания Закона о повышении налогов и военного сбора на один открытый бизнес приходится два закрытых. К сравнению, год назад ситуация была кардинально противоположная: на 4 новых предпринимателя приходилось 1 закрытие.

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

Об этом говорится в аналитике ресурса Опендатабот, который провел крупнейшее исследование относительно планов малого и среднего бизнеса на ближайшее будущее. В опросе приняли участие почти 32 тысячи предпринимателей.

Так, 24 тысяч 497 предпринимателей прекратили работу за период с момента подписания Президентом закона и до 17 декабря. За этот же период открылось в 2,2 раза меньше новых дел — около 11 тысяч.

Читайте также: Гранты на бизнес: успешные кейсы от предпринимателей из Ренийской громады

27% опрошенных предпринимателей планируют закрываться в ближайшее время. Еще 20% отметили, что планируют закрыться в следующем году.

Более половины таких бизнесов прекращают работу из-за резкого роста налоговой нагрузки.

фоп

Стоит отметить, что сейчас из-за масштабной атаки российских хакеров на государственные реестры закрытие бизнеса или очень затруднено, или же невозможно.

Напомним, Одесская область попала в пятерку лидеров по количеству бизнесов, зарегистрированных с начала 2024 года.

 

 

 

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua