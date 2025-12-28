Ключевые моменты:

105 га смешанных садов грецкого ореха и фундука в Одесской области.

В Херсонской области 7000 га земель под оккупацией.

В планах – 300 гектаров.

Нелегкий путь

Фермерское хозяйство «Світанок Старі Маяки» проделало чрезвычайный путь. Они лишь три года наблюдали за ошибками других, а дальше создали собственный питомник и смешанный ореховый сад на 105 гектарах с грецким орехом и фундуком.

Следует отметить, что амбиции компании не ограничиваются. В планах расшириться до 300 гектаров ореховых насаждений.

В общем идея выращивать ореховые сады зародилась в Херсонской области. В настоящее время под оккупацией оказались 7000 гектаров земель, предназначенных для крупных плантаций. На Одесщине создали питомник, чтобы изучить потенциал ореховодства и оценить экономику бизнеса.

«Мы посещали все ключевые конференции по ореховодству в Молдове, Франции и США, чтобы перенять опыт промышленного выращивания», — рассказал представитель предприятия Олег Гладкий.

Добавим, что «Світанок Старі Маяки» выращивает фундук и грецкий орех параллельно, несмотря на осложнения. К слову, для грецкого ореха взяли Чандлер – лидер мирового рынка. Для фундука – Тонда ди Джиффони, лидер для кондитерки.

