Во встрече приняли участие представители ветеранских и общественных организаций, психологи и учёные.

– В государстве недоработан механизм возвращения защитников к гражданской жизни, – объясняет ветеран, менеджер по работе с ветеранами Суспильного Олег Кругляк-Румянцев. – И один из главных пунктов – это трудоустройство и адаптация требований работодателей к нуждам тех, кто вернулся с фронта.

Также, по мнению спикеров, одной из главных проблем современного общества является пропасть непонимания и страх перед ветеранами. В то же время сами ветераны нередко боятся начинать жизнь заново, не хотят просить о помощи. В результате – остаются одни.

Исправить ситуацию пытаются общественные организации.

– Общественные организации имеют вотум доверия от ветеранов, – говорит Денис Жарков, ветеран, глава БО «Это важно», который после возвращения помогает бойцам адаптироваться. – Потому что эти организации создают люди, которые действительно понимают, что нужно. Не для галочки, а от сердца. Ветераны защищали каждого из нас. И каждый должен спросить себя: а что сделал лично я, чтобы поддержать защитников?

Как ветераны ищут путь домой

Возвращение с фронта – это новое сражение. Без оружия, но с не менее глубокими ранами. Кто-то находит себя в спорте, кто-то – в волонтёрстве, кто-то просто учится снова спать без тревоги. Государство пишет программы, но настоящая поддержка часто приходит не оттуда. Её дают те, кто сам прошёл через фронт. Пока идёт война, фронт продолжается и в тылу – там, где ветераны ежедневно завоёвывают своё место в мирной жизни. И победа на этом фронте тоже важна для страны.

Олег Кругляк-Румянцев, ветеран, менеджер по работе с ветеранами Суспильного:

– Дело ветерана передаётся в ТЦК и СП. Что такое СП? Это социальная поддержка. Но на самом деле никакой социальной поддержки там нет. Военнослужащий после возвращения чувствует себя просто покинутым. Он сам ищет психолога, общественную организацию, которая поможет с решением разных вопросов. Нет сопровождения военных после возвращения в гражданскую жизнь, с чётким пониманием того, что нужно делать.

Психологи утверждают: принятие гражданской жизни у ветеранов начинается через три месяца. И первое – это ощущение, что здесь всё ненастоящее. Настоящее было там, на войне. Пропадает желание кому-то доверять, начинается замыкание в себе. Чтобы этого не случилось, государство должно заботиться не только о тех, кто на фронте, но и о тех, кто вернулся. И понимать, как адаптировать ветерана к обществу, а общество – к ветерану.

Психологов стало много. Но не все они полезны

Юлия Беспалова, ветеранка, гештальт-терапевт БФ «Наш город», в 2022 году добровольно пошла служить в армию. Женщина рассказывает: сегодня о психологии говорят все, но настоящая эмпатия – редкость.

– После возвращения с фронта я сама нуждалась в помощи. И попала к «психологам», которые советовали мне прокачивать чакры. А я 20 лет в профессии! И даже я испугалась, что больше не хочу быть психологом, – рассказывает специалистка.

Она не скрывает: после возвращения домой переживала тяжёлый период – два месяца почти не выходила из дома.

– Я думала: главное – просто выспаться. Потом позвонила маме: спасайте. И пошла работать санитаркой в травматологию. Так постепенно вернулась к жизни, – продолжает ветеранка.

Теперь Юлия снова помогает другим – военным и ветеранам, возвращающимся к мирной жизни.

Психологическая реабилитация – первый шаг

После фронта человек должен научиться жить заново. Посттравматические симптомы, тревожность, бессонница, изоляция – лишь часть реальности, с которой сталкиваются ветераны. Поэтому важно не просто «лечить», а создавать безопасную среду для возвращения. Групповые занятия, терапевтические практики, лечебная физкультура помогают восстановить контакт с телом и вернуть чувство контроля. Для многих это становится первым шагом к новой жизни.

«Не каждый психолог может работать с военными»

Катерина Антипова, глава ОО PsyHelpUkraine, отмечает:

– Сегодня в украинском обществе существует проблема стигматизации психологов и психиатров. Ветераны и их жёны их боятся, избегают. «Я что, больной? Мне врач не нужен». И это последствия ещё советской памяти о карательной психиатрии. Преодолеть эту стигму можно только через разъяснение.

– Но далеко не каждый психолог имеет подготовку, чтобы работать с людьми, которые видели войну, – подчёркивает специалистка. По её словам, сейчас в соцсетях появляется много советов для военных от блогеров, волонтёров и даже чат-ботов. Но далеко не все они безопасны.

– Были случаи, когда советы «от искусственного интеллекта» доводили людей до психозов. Потому что никто не проверяет, кто это написал. Мы должны быть очень внимательными, когда речь идёт о психическом здоровье, – говорит Катерина.

Во время полномасштабной войны резко выросло количество разводов

– Во время войны люди меняются, и это неизбежно, – рассказывает Катерина. – Война обнажает самые глубокие черты характера, ставит под сомнение приоритеты, заставляет переосмыслить любовь, верность, ценности. Часто тот, кто возвращается с фронта, уже не тот, кто когда-то шёл в бой: другой опыт, другие реакции, другое восприятие жизни. А партнёры дома тоже проходят свой путь – через одиночество, страх, усталость и ответственность. После долгого разрыва между их реальностями возникает пропасть, которую не всегда удаётся преодолеть. Главная причина разводов – не измена или равнодушие, а утрата эмоциональной связи, когда двое людей больше не могут говорить на одном языке. И задача психолога – помочь им либо этот язык найти, либо разойтись, не разрушая себя.

После войны нас ждут новые вызовы

Адаптация ветеранов – не только дело государства или общественных организаций. Это тест на зрелость всего общества. Готовы ли мы принимать тех, кто прошёл через войну? Способны ли создать условия, в которых они будут чувствовать себя нужными, а не лишними? Украина, восстанавливающаяся после войны, нуждается не просто в героях – ей нужна община, умеющая слушать, понимать и поддерживать. Учёные отмечают, что общество после войны столкнётся с рядом рисков.

Денис Яковлев, доктор политических наук:

– Главная опасность – это расслоение общества и взаимное непонимание. Люди с фронта вернутся с совершенно иным опытом. Они профессиональные военные, и им трудно найти себя в мирной жизни. А часть гражданских может просто «отворачиваться» от ветеранов. В этой ситуации самое важное – самоорганизация ветеранов. Когда они осознают себя единой общиной, смогут влиять на государство не через гнев, а через участие.

По мнению участников дискуссии, влияние ветеранского движения на развитие местных общин ощущается уже сегодня. И это даёт надежду.

Это уже не первое ветеранское мероприятие, инициированное общественной организацией «Защита государства».

– Именно запрос на справедливость и опыт наших защитников может стать движущей силой перемен в стране и её восстановления после войны, – считает руководитель одесского отделения ОО «Защита государства» Алексей Земляный. – Поэтому так важна взаимодействие. В ближайших планах – предоставление бесплатной юридической и психологической помощи ветеранам и их семьям.

Каждый ветеран – это история борьбы, потерь и возрождения. И наша общая задача – услышать эти истории, не отворачиваться, дать им пространство для жизни. Ведь настоящая победа начинается не на поле боя, а там, где люди заново учатся доверять друг другу.

