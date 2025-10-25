Ключевые моменты:

С 24 октября 2025 года в Одессе запущено онлайн-отслеживание маршруток.

Сервис доступен в приложениях EasyWay и MISTO.

Пока функция работает в тестовом режиме, но уже охватывает большинство маршрутов.

Нововведение позволит одесситам планировать поездки и видеть прибытие транспорта в реальном времени.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета, глава транспортной комиссии Петр Обухов.

По его словам, отслеживание маршруток онлайн заработало в приложениях EasyWay и MISTO.

И несмотря на то, что к новой услуге подключены еще не все маршруты, так система работает пока что в тестовом режиме, большая часть из них уже отображается на карте.

Это значительно упростит планирование поездок для одесситов, поскольку теперь можно получать актуальную информацию о времени прибытия маршруток в реальном времени.

«Следующий логичный шаг – ввести оплату картой и в маршрутках. Технически это можно сделать через месяц, нужна только политическая воля», – прокомментировал Петр Обухов.

Напомним, идея внедрения GPS-мониторинга на всех маршрутках была озвучена еще в апреле 2025 года, и теперь, наконец, реализуется.

В перспективе функция онлайн отслеживания может появиться и в других подобных приложениях, что еще больше расширит возможности для пользователей.

