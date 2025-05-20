Научить читать водителя

— В некоторых маршрутках есть информационные плакаты и там — перечень лиц, имеющих право бесплатного проезда. Указаны и пенсионеры по возрасту. Если в маршрутке размещен информационный плакат, который извещает пассажиров об их правах, то водитель должен выполнять эти требования, — убежден Александр. — Если информация неправдивая, уже устаревшая — пусть его снимут. Поэтому я «научил читать» водителя 168-й маршрутки то, что у него за спиной висит. Предложил показать ему свои льготные документы. Он, стиснув зубы, со мной согласился. И я вышел из маршрутки, не заплатив.

Информация о перевозчике

В то же время подавляющее количество пенсионеров о своих льготах на проезд не подозревает. Маршрутчики же не спешат извещать о них граждан почтенного возраста. А кроме вполне понятной «забывчивости» — зарабатывать же надо — совершают еще множество нарушений правил перевозки пассажиров, утвержденных Законом Украины «Об автомобильном транспорте».

ТикТок за рулем

— Водитель маршрутки часто «три в одном», — отмечает Александр. — Хотя по правилам водитель транспортного средства должен только вести автомобиль. Во время движения ему запрещено даже делать глоток воды. Не то что по телефону разговаривать. А он еще деньги от пассажиров принимает, сдачу выдает, плюс еще и диспетчер, переговаривается с другими маршрутчиками.

По словам пенсионера, двух-трех маршрутчиков он поймал во время рейса на просмотре TikTokа. Но, к сожалению, снять это возможности не было.

— У него стоит телефон на подставке. Он едет и даже там что-то лайкает, — рассказывает мужчина, — Я в лицо ему говорю: ты понимаешь, что у тебя сзади 20 трупов едет? Ты едешь на скорости 50 километров и в телефон смотришь.

Правила пассажирских перевозокдля некоторых маршрутчиков вообще не указ. Не успев подъехать к остановке, уже открывают двери настежь. Затем, на ходу ее закрывая, срываются с места. Хотя, согласно правилам, открывать и закрывать двери можно только при условии полной остановки транспортного средства. В противном случае пассажир из маршрутки может выпасть.

Без техосмотра и спидометра

К тому же по утверждению Александра, далеко не всегда маршрутки перед выходом на рейс проходят техосмотр.

— У меня рядом с домом — обычная стоянка. И там постоянно ночуют три-четыре маршрутки. Конечно, перед выходом нет никакого медицинского осмотра, техосмотра, как положено. То есть это полное нарушение правил пассажирских перевозок, — подчеркивает мужчина, — К тому же в маршрутках часто не работает спидометр. Тормоза скрипят.

Крайне неудовлетворительное техническое состояние маршруток он связывает с тем, что перевозчики, выиграв тендер на обслуживание городских маршрутов, просто набирают частников, которые имеют свой транспорт. Часть собранных денег они отдают компании, которая позволила выйти на линию, часть — оставляют себе. Ремонт маршрутки делают за свой счет. И сегодня содержать маршрутку самостоятельно достаточно накладно.

Их могли бы знать в лицо

Еще один серьезный бич маршруток — карманники. Правда, во время войны их стало меньше. Но в свое время было очень много.

— Карманники работали по маршруткам постоянно. Я с Лузановки на Бочарова езжу не первый год. Воров знаю в лицо. Бывали ситуации — в глаза ему смотрю и говорю: сегодня не работаем. Молча на следующей остановке он выходил, — рассказывает Александр. — Мы даже с друзьями обращались к людям через соцсети — давайте с ними воевать. Все хорошо знают эти рожи, которые работают на маршрутах. Фотографируем, делаем фотографии. Плакаты сделаем «Их знает весь район». Купим рекламные места в маршрутках, и там их разместим. И на конечных остановках. Таким образом будем бороться с этими бандюганами. Народ почитал, лайки поставил, и тишина.

Вместо маршруток — автобусы

На информационных листовках, размещенных за кабиной водителя, есть номер телефона горячей линии перевозчика. Александр обязательно звонит диспетчерам, когда замечает, что водитель курит, разговаривает по телефону. И считает, что маршрутки за нарушение правил можно штрафовать постоянно. Но мэрия продала тендеры на перевозки и, по его мнению, «умыла руки».

— Уберите эти «скотовозы», как их люди называют. Немцы нам давали автобусы — где они? — спрашивает Александр. — Есть два больших автобуса, на маршрутах 145 и 242. Каждый из них берет сразу большое количество людей. Даже пусть они ходят через 20 минут. Это то же самое по времени, как в маршрутке на остановках стоять по пять минут. Водители говорят, что у них график. Но я за проезд 20 гривен плачу, а не за простой.

Сегодня пассажиров льготных категорий в Украине становится все больше. И, чтобы компенсировать их перевозку, компании будут вынуждены повышать цены на проезд, считает Александр. Поэтому обеспечивать транспортные льготы граждан обязано государство.

Кто имеет право на бесплатный проезд в одесских маршрутках

Согласно закону «Об автомобильном транспорте», в Украине льготы на бесплатный проезд в маршруткеимеют:

военнослужащие срочной службы;

инвалиды войны и приравненные к ним лица;

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

военнослужащие, которые стали инвалидами из-за войны;

реабилитированные лица, которые стали инвалидами из-за репрессий;

полицейские и работники СБУ при исполнении своих обязанностей;

люди с инвалидностью первой и второй группы, а также дети с инвалидностью;

дети из многодетных семей и дети до 6 лет (без отдельного места для сидения);

пострадавшие от Чернобыльской катастрофы первой категории и ликвидаторы аварии на ЧАЭС;

родители, находящиеся на иждивении погибшего или пропавшего без вести военнослужащего;

ветераны военной службы и органов внутренних дел, Национальной полиции, СБУ и других специальных служб;

лица, сопровождающие людей с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);

пенсионеры по возрасту.

Пенсионеры могут бесплатно пользоваться всеми видами городского общественного транспорта, кроме метрополитена и такси. Это право гарантируется Постановлением Кабинета министров Украины «О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования». При проезде на пригородных маршрутках льготы для этой категории граждан не предусмотрены.

Пассажиры, имеющие право на бесплатный проезд, должны иметь документ, подтверждающий их право на льготу.

Кто компенсирует транспортные льготы

Согласно статье 37 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», льготные перевозки пассажиров обязаны обеспечивать перевозчики. Объемы льготных перевозок устанавливаются заказом органов местной власти и самоуправления. Согласно бюджетному кодексу Украины, к расходам местных бюджетов относятся и расходы на компенсационные выплаты за льготный проезд граждан. Местные органы исполнительной власти предусматривают их самостоятельно. Однако одесский муниципалитет, по словам председателя транспортной комиссии Петра Обухова, проезд льготников компаниям-перевозчикам не компенсирует. Поэтому они вынуждены перевозить их за свой счет. Соответственно — устанавливают «свои нормативы». И нередко в перевозке льготникам, особенно пенсионерам, — просто отказывают. Впрочем, установленные законодательством льготы никто не имеет права ни ограничить, ни отменить. Поэтому требования граждан льготной категории относительно бесплатного проезда в маршрутках имеют вполне законные основания.

Кому можно пожаловаться

Если водитель отказывается следовать по маршруту, пока льготник не оплатит проезд, стоит вызвать наряд полиции. За безосновательный отказ от льготной перевозки пассажиров, согласно ст. 60 Закона «Об автомобильном транспорте», водителя могут оштрафовать в размере десяти необлагаемых минимумов доходов граждан — 170 гривен.

На нерадивого маршрутчика можно пожаловаться в Единый центр обращений граждан по телефонам 15-35 или (048) 705-55-55.

В заявлении необходимо указать:

автомобильный номер маршрутки;

время и место происшествия;

данные водителя — фамилия, имя, отчество, компания, которую он представляет. Информация о перевозчике обычно содержится возле водителя. Там должны быть указаны его название, номер телефона и почтовый адрес.

Жалобу должны передать на рассмотрение в городской департамент транспорта, связи и организации дорожного движения. Можно отправить ее непосредственно в департамент:

позвонив по телефону (048) 705-98-00,

отослав на электронную почту [email protected] ,

, по адресу улица Богдана Хмельницкого, 18.

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