Как сообщили в департаменте транспорта Одесского горсовета, к лету весь одесский транспорт должен отображаться в системе в режиме реального времени. Но это зависит от перевозчиков, которые пока что недооборудовали свои автобусы трекерами.

Что же касается введения QR-кодов для оплаты проезда, здесь все сложнее. По мнению председателя транспортной комиссии, депутата горсовета Петра Обухова, перевозчики не хотят уходить от наличной оплаты и постоянно находят отговорки.

«Раза три или четыре я поднимал этот вопрос, и каждый раз была какая-то отговорка. Они не хотят отходить от наличных, не хотят переходить на безналичный режим оплаты. Поэтому мы дальше будем продвигать электронный билет», – рассказал депутат.

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В свою очередь в департаменте транспорта объясняют, что внедрение QR-кодов откладывается из-за того, что городские маршруты обслуживают разные компании, у каждой из которых свое видение процесса: кто-то работает с ПриватБанком, а кто-то планирует установку терминалов.

«Мэрия ведет работу с операторами для перехода на безналичный расчет, но единая система станет возможной только с введением электронного билета», – подчеркнули в департаменте.

По словам чиновников, эта система позволит не только уйти от наличных расчетов, но и определить реальное число льготников, за которых должна поступать компенсация из бюджета.

При этом Петр Обухов заявил, что в будущем город должен вовсе отказаться от маршруток, как вида транспорта, поскольку их техническое состояние оставляет желать лучшего.

«Люди очень часто жалуются на маршрутки: скрипучие тормоза, убитые салоны. Периодически ведутся разговоры о том, как это исправить, но я считаю, что их в принципе не должно быть, поэтому поднимать качество маршруток – тупиковая задача. Надо думать, как сделать так, чтобы вообще избавиться от данного вида транспорта», – отметил глава транспортной комиссии.

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В свою очередь в департаменте транспорта отметили, что возможность массового обновления подвижного состава появится либо при улучшении экономического положения предприятий после войны, либо когда станет понятна экономическая эффективность каждого маршрута.

Напомним, что электронный билет в Одессе пытаются внедрить с 2017 года. Речь идет об оплате проезда посредством прикладывания карточки к установленному на входе валидатору. При этом средства будут поступать сначала на счета единого оператора перевозок – частной компании, которая внедрит электронный билет. Предполагалось, что 90% выручки она будет перечислять перевозчикам («Одесгорэлектротрансу» и частным автотранспортным предприятиям), оставляя себе 10%. А по истечении десяти лет инвестор передал бы систему в собственность громады.

Источник: Думская