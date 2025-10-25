Ключевые моменты:

В Рени спасатели достали щенка, упавшего в колодец.

В Одессе, на Деволановском спуске, спасатели сняли кота с крыши балкона третьего этажа.

Оба животных спасены, не пострадали и переданы хозяевам.

Как сообщили сегодня в областном управлении ГСЧС, сегодня в городе Рени измаильские спасатели спасли щенка, упавшего в глубокий колодец. Малыш был напуган, а все попытки хозяев помочь оказались тщетными. Поэтому они обратились за помощью в Службу спасения.

Спасатели быстро прибыли на место и с помощью стремянки осторожно достали щенка из ловушки, после чего сразу передали его счастливой хозяйке.

А днем ранее в Одессе, на Деволановском спуске, спасатели помогли еще одному четвероногому – коту, который забрался на крышу балкона на третьем этаже и не мог слезть сам.

Спасатели спасли усатого с помощью трехколенчатой лестницы. Животное не пострадало.

