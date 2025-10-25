Ключевые моменты:
- В Одессе 26 октября – облачно с прояснениями, днем умеренный дождь.
- Ветер южный, 9–14 м/с.
- Температура ночью 7-9°С, днем 14-16°С тепла.
- В области температура ночью 4-9°С, днем 13-18°С тепла.
- На дорогах утром местами дымка, видимость 1–2 км.
Прогноз погоды в Одессе на 26 октября
В Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем она поднимется до 14-16°С.
Напоминаем: в ночь на воскресенье, 26 октября, Украина переходит на зимнее время. В 4:00 часа стрелки механических часов нужно будет перевести на один час назад (современные гаджеты перейдут на зимнее время автоматически).
Прогноз погоды в Одесской области на 26 октября
По Одесской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем умеренный дождь.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 13-18°С со знаком «плюс».
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
