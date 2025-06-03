О невыносимых тормозах и «государственной протекции»

В этот раз проверяющие инспектировали не только рабочее состояние маршруток, но и техническую базу перевозчиков.

Как утверждают владельцы компаний, после нескольких лет эксплуатации автобусы полностью перебирают на ремонтных базах предприятий. Вот только избавиться от скрипящих тормозов, пронзительный звук которых можно принять за сирену воздушной тревоги, почему-то не удается. По словам водителей, жуткий скрип при торможении «Богданов» и «Эталонов» появляется после года эксплуатации.

— Фирмы закупают их, а не более дорогие машины, у которых такой проблемы нет, ради экономии денег. Из тех же соображений не покупают и новые тормозные колодки. К тому же перевозчики убеждены, что у нас в государстве существует, можно сказать, определенная протекция. Частные операторы маршрутов вынуждены покупать не очень качественные украинские автобусы вместо иностранных, — рассказывает Петр Обухов, — Мне один из владельцев маршруток показывал классный нидерландский автобус, который можно купить в подержанном состоянии за очень небольшие деньги. По сравнению с нашими «Богданами» и «Эталонами» — это просто земля и небо. Там и кондиционер есть, и низкий пол. Но из-за законодательства перевозчики не могут их ввозить в Украину. Эти автобусы соответствуют экологическому стандарту Евро-3, регулирующему содержание вредных веществ в выхлопных газах. А ввозить можно только Евро-5. При этом покупать автобусы украинского производства можно любого экологического стандарта. Таким образом, получается, что у нас еще и экология страдает. То есть, если бы не было такого законодательного ограничения, то, возможно, и проблем маршруток в Одессе вообще не было бы никаких.

Владельцев одесских маршруток заставили привести их в надлежащее техническое состояние.

Заменить маршрутки на автобусы поможет электронный билет

Принципиальных изменений в работе маршруток даже после проверок, по мнению Обухова, ожидать не следует. В первую очередь — для этого нет экономических оснований. Пассажиропоток упал, а цены растут буквально на все.

Заменить же маршрутки на автобусы вполне реально. И с этим успешно справились в других городах. Но для этого у городских властей должна быть стратегия избавления от маршруток. Депутат видит для этого несколько путей.

— Во-первых, в любом случае нам нужно ввести электронный билет на всех видах общественного транспорта — и на частном, и на муниципальном, — убежден Петр Обухов, — и перейти к оплате транспортной услуги. То есть, когда перевозчик получает оплату за совершенные рейсы, а не за количество перевезенных пассажиров. Деньги со всех пассажиров на всех видах транспорта собирает, например, городской департамент транспорта. А потом рассчитывается с городским электротранспортом и частными операторами. Все вопросы со льготниками будет решать уже город.

Об указаниях из Киева и опыте Львова

О внедрении электронного билета в нашем городе говорят давно. И безрезультатно. Последнее намерение его создания было включено в программу цифровизации Одессы, принятую в июне прошлого года на сессии горсовета.

— Вот уже прошел год, и, насколько мне известно, мэрия в этом направлении ничего не делает. В марте-апреле я спрашивал об этом на заседании нашей комиссии начальника департамента транспорта. Он мне ответил, что ждут указаний от Киева — якобы должны принять какие-то единые стандарты электронного билета для всей страны. И поэтому они ничего не делают. На самом деле — это отговорка, — убежден депутат, — В принципе, это вопрос чисто политической воли, а не какой-то юридический или технический. Ведь почему-то ничего не помешало внедрить электронный билет в Житомире, Виннице, Львове.

Во Львове система электронной оплаты за проезд в городском транспорте «ЛеоКарт» работает уже более года. Она включает и автобусы частных перевозчиков. К тому же здесь работает бесплатная пересадка: владельцы «ЛеоКарт» могут пересаживаться с одного транспорта на другой в течение 40 минут с момента валидации. Запустили здесь и новый механизм компенсации за льготников: если пассажир валидировал свою льготную карту, город платит перевозчику за эту поездку.

Так выглядит терминал бесконтактной оплаты в Львове.

Электронный билет: почему против одесские перевозчики?

Внедрение электронного билета не требует больших финансовых вложений. При желании, в Одессе эту систему можно было бы реализовать за год-полтора, считает Обухов. Преимущества такой оплаты очевидны — учет всех расходов и доходов, всех поездок и льготников, прозрачность работы всех фирм-перевозчиков, уплата ими налогов.

— В принципе, понятно, почему они не хотят этим заниматься, — объясняет депутат, — Во время обхода маршруток я задавал этот вопрос владельцам фирм: не хотят ли они внедрить хотя бы QR-коды от «ПриватБанка» или «Монобанка». И они уклонялись от четкого ответа.

В то же время в случае внедрения в маршрутках электронного билета, условия работы частных операторов в городе, по мнению Обухова, будут достаточно привлекательными. Они смогут получать от горсовета гарантию оперировать полученные маршруты длительный период времени — 10-15 лет. Имея такой контракт, перевозчики получат возможность взять кредит в банке и купить большие автобусы. На сегодня у многих из них таких автобусов нет совсем. А если есть — то немного, и выезжают они на маршруты по очереди. Большинство маршруток — «Богданы» и «Эталоны».

Когда в Одессе ждать электробусы и большие автобусы?

Второй путь избавления от маршруток — постепенная покупка городом новых трамваев, троллейбусов, электробусов. Современный электротранспорт должен со временем вытеснить, как выяснилось, не особо экологичные маршрутные такси.

— Есть проект закупки по европейскому кредиту электробусов. Но этот проект небольшой и не быстрый, — отмечает Петр Обухов, — Поэтому какого-то фантастического эффекта я бы здесь не ждал.

Третий вариант — получение автобусов, трамваев, троллейбусов в подарок от городов-побратимов. И Одесса уже получила 10 автобусов от Регенсбурга и 10 — от Стамбула. Но эти гуманитарные автобусы на рейсах не работают до сих пор. Хотя 30 апреля Верховная Рада после более чем года ожидания приняла-таки закон, позволяющий использовать их для предоставления платных услуг.

В скором времени 20 больших автобусов с низким полом выйдут на свои маршруты в Одессе.

— Теперь мы ждем, пока Кабинет Министров утвердит порядок использования этих автобусов. Кроме того, этот закон вступает в силу через два месяца после его подписания. Я очень надеюсь, что за это время порядок использования будет утвержден. А городское электротранспортное управление найдет необходимое количество водителей, — говорит Обухов, — Управлять автобусами-»гармошками» допускают водителей, имеющих права категории D+E. Получить их у нас можно только в одной автошколе в Черноморске.

Метробус — вместо метро

Еще один способ, если не избавиться от маршруток, то хотя бы сократить их количество — запуск метробуса.

— Это создание системы внеуличного транспорта на основе автобусов, а не поездов метро, — объясняет Петр Обухов, — То есть строятся отдельные дороги, по которым ездят исключительно автобусы. Подобные системы есть в разных городах мира. У нас это реализовать очень сложно и дорого. Однако есть прообраз этой системы — полосы движения для общественного транспорта. И если на перекрестках таких улиц еще установить светофоры, которые всегда загорались бы зеленым для автобусов — получилась бы система, близкая к метробусу. То есть это автобус, который едет по городу без пробок. Похожая система у нас реализована на маршруте, где планируется запустить гуманитарные автобусы. Это улицы Семена Палия, Николаевская дорога, улица Атамана Головатого. Здесь уже созданы полосы движения общественного транспорта. То есть в каком-то приближении это — неполноценный метробус. В перспективе мы ждем запуска маршрута с улицы Семена Палия в центр, или на Черемушки, или до вокзала — как решат в департаменте транспорта. И это на какие-то несколько процентов уменьшит влияние маршруток в городе.

Хотелось бы, чтобы проект запуска метробуса не остался только на бумаге и в какой-то мере стал альтернативой многострадальному трамвайному маршруту «Север-Юг», который так и не стал скоростным. А во внедрении электронного билета в общественном транспорте были заинтересованы не только пассажиры. Но на сегодняшний день тема одесских маршруток по-прежнему остается «вечнозеленой».

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