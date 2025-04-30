Гуманитарным автобусам разрешили перевозить пассажиров

В последний день апреля стало известно, что Верховная Рада приняла закон, согласно которому муниципальные власти смогут использовать транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи, в качестве общественного.

Например, Одесса располагает 20 единицами такого транспорта. Это большие двухсекционные автобусы с низким полом, полученные как гуманитарная помощь от городов-побратимов – турецкого Стамбула и немецкого Регенсбурга.

Как сообщил глава Транспортной комиссии Одесского горсовета Петр Обухов, эти автобусы свяжут одну из магистральных улиц поселка Котовского – Семена Палия – с железнодорожным вокзалом.

Это объясняется тем, что улица Семена Палия – одна из последних крупных артерий города, где до сих пор нет удобного муниципального транспорта. Сейчас там курсируют только частные маршрутки, которые часто вызывают нарекания у пассажиров.

«Это огромный густонаселенный район, который до сих пор оставался без нормального муниципального сообщения. Мы давно планировали этот маршрут, и теперь наконец-то имеем возможность его реализовать», – подчеркнул Петр Обухов.

В Одессе появится метробус – большие автобусы, которым не страшны пробки

Появление такого маршрута станет первой попыткой организовать быстрый общественный транспорт в стиле BRT (от англ. bus rapid transit – скоростной автобусный маршрут, или метробус): движение будет осуществляться по выделенным полосам без пробок через улицы Семена Палия, Южную и Николаевскую дорогу, а также улицу атамана Головатого.

Для запуска этого направления уже обустроены полосы для общественного транспорта. Это позволит автобусам быстро добираться до центра города даже в часы пик. С запуском нового маршрута город получит не просто новое направление, а и первый элемент системы скоростного автобусного сообщения.

Цель – не только заменить маршрутки, но и повысить качество перевозок: большие автобусы более комфортны, безопасны и удобны для людей с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками.

Кстати, маршрутов может быть не один, а два. Ранее в одесской мэрии сообщали о планах запустить большие автобусы также от улицы Семена Палия до улицы Преображенской.