Ключевые моменты:

«Одесміськелектротранс» обновил систему оплаты за проезд. Оплата по QR-коду доступна для всех банков.

Теперь не нужно искать наличные или иметь приложение «Приват24» — оплатить билет можно любой картой через смартфон.

Одесса делает городской электротранспорт удобнее

С 25 октября 2025 года КП «Одесміськелектротранс» внедрило обновленную систему оплаты проезда. Теперь пассажиры могут оплатить разовый билет картой любого украинского банка, отсканировав QR-код, размещенный в салоне трамвая или троллейбуса.

Напомним, в 2021 году на маршрутах городского электротранспорта начала работать услуга безналичной оплаты за проезд через QR-коды через приложение «Приват24». Новая функция делает сервис более универсальным и доступным для всех пользователей, независимо от банка.

Как сообщили в КП «Одесміськелектротранс», внедрение нового способа оплаты — часть программы по улучшению качества обслуживания пассажиров.

«Мы работаем для комфорта наших пассажиров», — подчеркнули в предприятии.

