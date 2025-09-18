Ключевые моменты:
- Слабовидящие люди обратились в мэрию Одессы, поскольку хаотично оставленный транспорт создает серьезные препятствия и угрозу травм;
- В Департаменте транспорта подтвердили, что проблема известна и сейчас активно прорабатывается;
- Рассматриваютс варианты от запрета оставлять самокаты на тротуарах до создания сацпарковок.
Как сообщил депутат горсовета Петр Обухов, на заседании транспортной комиссии 17 сентября предложили обязать сервисы проката технически запретить оставлять самокаты на тротуарах и рассмотреть возможность создания специальных парковочных зон.
Часто хаотично кинутые самокаты ограничивают движение слабовидящих людей и это стало настоящей проблемой.
По словам депутата, в Департаменте транспорта сейчас активно прорабатывается ее решение.
