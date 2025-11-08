Ключевые моменты:

Сегодня, 8 ноября 2025 года, в Одессе и области обновили графики отключений электроэнергии.

Время без света увеличилось по команде «Укрэнерго».

Причина – последствия российских атак на энергетические объекты.

Проверить актуальные графики можно на сайте ДТЭК, в Viber-группе и Telegram-боте компании.

Об этом сообщили сегодня утром в компании ДТЭК «Одесские электросети».

«Графики отключений обновлены. Укрэнерго сменило команду, что привело к корректировке отключений», – отмечают энергетики.

Проверить актуальные данные одесситы могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Напомним, в ночь на 7 ноября Одесская область снова оказалась под ударом вражеских беспилотников. Один из ударов пришелся по энергетическому объекту компании ДТЭК «Одесские электросети», нанеся ему достаточно серьезные повреждения, вследствие чего количество отключений света увеличилось.

А вечером пятницы, 7 ноября, враг снова атаковал ударными беспилотниками критическую инфраструктуру Одесской области. В результате пострадал энергообъект на юге области.