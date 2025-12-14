Ключевые моменты:
- Общественный электротранспорт Одессы не работает из-за отсутствия тока на тяговых подстанциях.
- Вместо трамваев и троллейбусов курсируют автобусы.
- Интервалы: 60 мин (№5, 18, 20), 30–40 мин (№208), 20–30 мин (№233).
- Частные перевозчики ужесточили автобусы на городских маршрутах.
Как будет курсировать общественный транспорт 14 декабря
- По маршруту трамвая №1 – усилена работа общественного транспорта, курсирующего просп. Князя Владимира Великого и Николаевской дороги.
- По маршруту трамвая №5 – обеспечена работа одного автобуса на участке от Железнодорожного вокзала до Аркадии (через Французский бульвар) и обратно. Интервал движения – 60 минут.
- По маршруту трамвая №18 – обеспечена работа автобуса на участке «11 ст. Большого Фонтана – 16 в. Большого Фонтана». Интервал движения – 60 минут.
- По маршруту трамвая №20 – обеспечена работа одного автобуса. Интервал движения – 60 минут.
- По маршруту троллейбуса №8 – обеспечена работа автобусов маршрута №208 на участке «Железнодорожный вокзал – Суперфосфатный завод». Интервал движения – 30–40 минут.
- По маршруту троллейбуса №3 – обеспечена работа автобусов маршрута №233 на участке «Залог I – парк им. Шевченко». Интервал движения – 20–30 минут.
По информации пресс-службы Одесского городского совета, частные перевозчики увеличили количество автобусов на городских маршрутах общего пользования.
Напомним, 13 декабря в Одессу и Одесскую область была совершена самая массированная атака с начала полномасштабной войны. Одесса оказалась без света, воды и тепла. В городах и селах воду подают по графику, работают генераторы и пункты несокрушимости.
