Ключевые моменты:
- Трамваи №20 и №18 сегодня не работают. Вместо маршрута №20 временно ходит маршрутка.
- Трамвай №7 возобновил движение по полному маршруту.
- Трамвай №1 продолжает курсировать между Центролитом и Пересыпским мостом.
В Одессе снова изменения в движении трамваев
Согласно информации, опубликованной пресс-службой Одесской мэрии, сегодня, 20 октября, трамвайные маршруты №20 и №18 временно приостановлены. Вместо трамвая №20 в городе работает маршрутное такси.
Без изменений работает трамвай №1 — он следует от Центролита до Пересыпского моста.
Ранее, 19 октября, сообщалось о временной остановке этих трамвайных маршрутов. Также трамвай №7 тогда курсировал по укороченному маршруту: от 1-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера. Однако с сегодняшнего дня маршрут №7 снова работает в полном объеме.
Горожанам рекомендуют заранее планировать поездки с учётом текущих изменений в транспорте.
