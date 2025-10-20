трамваи

Ключевые моменты:

  • Трамваи №20 и №18 сегодня не работают. Вместо маршрута №20 временно ходит маршрутка.
  • Трамвай №7 возобновил движение по полному маршруту.
  • Трамвай №1 продолжает курсировать между Центролитом и Пересыпским мостом.

В Одессе снова изменения в движении трамваев

Согласно информации, опубликованной пресс-службой Одесской мэрии, сегодня, 20 октября, трамвайные маршруты №20 и №18 временно приостановлены. Вместо трамвая №20 в городе работает маршрутное такси.

Без изменений работает трамвай №1 — он следует от Центролита до Пересыпского моста.

Ранее, 19 октября, сообщалось о временной остановке этих трамвайных маршрутов. Также трамвай №7 тогда курсировал по укороченному маршруту: от 1-й станции Люстдорфской дороги до Херсонского сквера. Однако с сегодняшнего дня маршрут №7 снова работает в полном объеме.

Горожанам рекомендуют заранее планировать поездки с учётом текущих изменений в транспорте.

