Ключевые моменты:

На проспекте Князя Владимира Великого стартовал капитальный ремонт девятиэтажного дома пострадавшего от удара дрона в марте 2024 года.

Работы предусматривают демонтаж поврежденных конструкций, восстановление стен, перекрытий, крыши и благоустройство территории.

Завершить капитальный ремонт планируют до конца 2026 года.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета работы включают демонтаж поврежденных конструкций, вывоз строительного мусора, восстановление стен, перекрытий, крыши, системы водоотведения, а также благоустройство территории.

Ранее на объекте выполнили противоаварийные мероприятия по укреплению уцелевших частей здания: зафиксированы железобетонные элементы и стабилизирована несущая стена с закреплением к плитам перекрытия.

Капремонт планируется завершить до конца 2026 года.

Напомним, в ночь на 2 марта 2024 года российские террористы направили на Одессу группу ударных дронов. Один их них прилетел в жилую девятиэтажку, полностью разрушив один из подъездов. Тогда погибли 12 человек, пятеро из них — дети: 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и Сережа, которому в июле должно было исполниться 10 лет.

Исполком Одесского горсовета признал непригодными для проживания 18 квартир в этом доме и принял решение об их демонтаже.

По теме: В Одессе снесут дом, разрушенный после удара дронов россиян