Ключевые моменты

Одесситы активно пользуются приложениями EasyWay, City-bus Одесса, Public Transport и другими, но жалуются на частые сбои, особенно во время тревог.

Люди считают эти сервисы нужными, но хотят более широкого охвата маршрутов, включая сельские и проблемные городские линии.

Возможно ли в Одессе отслеживание транспорта в интернете

Одесситы рассказали, помогают ли им транспортные приложения и какие сбои мешают больше всего. Что работает хорошо, а что — нет.

Люда: «Нет. Не знаю такого».

Светлана: «Easy Way. Плюсы — я всегда вижу транспорт в любом городе Украины. А минусы — когда тревога, они не работают. Появилась возможность наблюдать за маршрутками — это очень классно».

Евгений: «Есть такое. Там 201-й маршрут смотрю. Пользуюсь. Смотрю, где едет, когда удобно подойти».

Марина: «Да, Easy Way. Года три уже, наверное. Мне нравится».

Виталина: «Я пользуюсь приложением City-bus Одесса. Ну, такое, работает через раз, особенно когда тревоги и транспорт не ходит. Но это очень удобно, можно рассчитать, когда подойти на остановку».

Анастасия: «Нет. И не знала, кстати, об этом. А мне как раз нужно — для университета».

Алина: «Нет. Кому надо — тому надо. Я ими не пользуюсь».

Ирина: «Вообще слышала про такие приложения, но не пользуюсь. Это очень доступно, интересно и полезно. Я живу в пригороде, мне они в принципе не нужны, у меня там даже нет общественного транспорта».

Владимир: «Нет. Не слышал. Есть гугл-карты, мне ими легче пользоваться».

Егор: «Паблик транспорт. Маршруты есть, вижу, когда едет трамвай и троллейбус».

Даниил: «Я почти доволен, но на 84-м маршруте нет отслеживания, и не всегда успеваю на свою маршрутку. Нужно добавить GPS-трекеры на сельские маршруты, чтобы отслеживать время».

Дария: «В гугле. Просто стоим и ждем. Эти приложения нужны, чтобы не тратить лишнее время на остановках, а приходить, когда транспорт уже подъезжает».

Владимир: «Это очень хорошо. Слышал, но не вникал. Очень нужно».

Ирина: «Мы приехали из Николаева. У нас есть приложение «Сити». Очень удобно. У вас в городе оно тоже работает, и мы нашли, какой маршруткой пользоваться. Я протестировала — работает. Для меня это отлично».

Юлия: «Не пользуюсь, но они нужны».

Давид: «Пользуюсь приложением «Паблик Одесса». Удобно. Большинство, наверное, смотрит».

Марина: «Минусов нет. Называется «Смила-бас», я из Смелы. Удобно, все четко показывает. Это очень полезная вещь, и на нее стоит выделить средства».

Людмила: «У меня нет этого приложения, но я просто в гугле набираю, какой где трамвай, смотрю. Очень хорошо. Особенно нравится, когда на остановках есть табло, где видно, через сколько минут будет транспорт. Мы за развитие любимой Одессы, чтобы все было хорошо».

