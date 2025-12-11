Ключевые моменты:
- Ночью по России прошла массированная атака беспилотников.
- Минобороны РФ заявляет о сбитии 287 дронов.
- Часть из них летела на Москву: в аэропортах было задержано более 200 авиарейсов.
- В российских регионах зафиксированы прилеты были по двум предприятиям.
- Ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе и на Одесчине.
- Кремль отвергает любые гарантии безопасности для Киева и энергетическое перемирие.
- На фронте за прошедшие сутки — более 230 боев и 1460 уничтоженных оккупантов.
Массовый налет дронов в РФ: последствия
В ночь на 11 декабря Россия сообщила о одной из крупнейших за последнее время атак беспилотников. В Москве и Подмосковье в течение нескольких часов слышались взрывы и работала система ПВО, а в регионах были поражены промышленные объекты.
Под удар попали два завода:
- ПАО «Акрон» в Великом Новгороде — по территории предприятия пришлись многочисленные удары, сообщается о 1–7 взрывах;
- ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области — зафиксировано 8–9 взрывов.
Одновременно взрывы слышали и в Москве. Мэр столицы заявил о якобы сбитых 32 беспилотниках. Из-за ситуации в воздушном пространстве в московских аэропортах отменили или задержали более 150 рейсов.
Параллельно подверглась атаке Дорогобужская ТЭЦ в Смоленской области — теплоэлектроцентраль мощностью около 90 МВт по электроэнергии и более 240 Гкал/ч по теплу, обеспечивающая местные промышленные предприятия и жилой сектор. Местные источники сообщают о пожаре и перебоях в работе, тогда как официальные данные о масштабах повреждений остаются ограниченными.
Также сообщения о разрушениях поступили из Воронежской и Брянской областей, где пострадали жилые дома. В Брянской области ПВО, по утверждению властей, сбила более сотни дронов.
Украина также столкнулась с новой массированной атакой. Ночью ракеты и беспилотники вновь обстреляли Кременчуг. По данным Полтавской ОВА, повреждены объекты энергетической инфраструктуры, возникли пожары. Пострадавших нет, службы работают над ликвидацией последствий.
Кремль отвергает энергетическое перемирие
Новая порция заявлений российских чиновников свидетельствует о том, что Москва не готова ни к прекращению ударов по объектам энергетики, которое предложил Киев, ни к мирным соглашениям с какими-либо существенными гарантиями безопасности для Украины, ни к свободным выборам в Украине без возможности насадить контролируемую Россией власть.
Об этом идет речь в новом отчете Института изучения войны. Аналитики выделяют сразу несколько факторов, свидетельствующих о неуступчивости Москвы.
Во-первых, Кремль готовит информационную почву, чтобы отвергнуть любые значимые гарантии безопасности для Украины, одновременно угрожая Европе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 декабря заявил, что, хотя Россия не намерена воевать с Европой, Кремль ответит на «любые враждебные шаги», среди которых он назвал развертывание европейских военных контингентов в Украине и изъятие замороженных российских активов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа аналогично заявил 10 декабря, что любые военные контингенты стран Европы, развернутые в Украине, станут целью для России.
В ISW напоминают, что заявления Лаврова и Чепы прозвучали на фоне дискуссий США, Украины и Европы о предоставлении гарантий безопасности Украине. Поэтому Кремль, вероятно, готовится к тому, чтобы подорвать усилия Киева и Запада по воплощению существенных гарантий безопасности, которые должны уберечь Украину от возможного возобновления российской агрессии в будущем — в частности развертывания военных контингентов или другой военной помощи.
Во-вторых, Кремль превентивно отверг легитимность любой будущей украинской власти, не контролируемой Москвой — в ответ на недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов рассмотреть возможность провести выборы в Украине даже до окончания войны России.
Бои и потери врага за сутки
Генштаб ВСУ сообщил о 234 боевых столкновениях за прошедшие сутки. Российские силы нанесли 38 авиаударов, сбросили 94 управляемые авиабомбы, совершили 3607 обстрелов, включая 130 — из РСЗО, а также применили 3622 дрона-камикадзе.
По данным Генштаба, суточные потери российских войск составили:
- 1460 человек личного состава,
- 7 боевых бронированных машин,
- 23 артиллерийские системы,
- 1 РСЗО,
- 82 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 157 единиц автомобильной техники и 3 единицы спецтехники.