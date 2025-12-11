Ключевые моменты:
- Силы ПВО уничтожили большую часть дронов, однако один из объектов энергетики получил повреждения.
- Пострадали два частных дома и административное здание.
- Жертв и пострадавших нет.
Атака дронами по энергетической инфраструктуре Одесской области
Ночью Одесская область пережила очередную атаку ударных беспилотников, нацеленных на гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру региона. По данным Одесской ОВА, силы ПВО успешно ликвидировали большинство дронов, однако один из энергетических объектов был поврежден.
Кроме того, разрушения затронули два частных дома вблизи места попаданий — в зданиях выбило окна и двери. Аналогичные повреждения зафиксированы и в административном здании. На территории объекта энергетики вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС совместно с добровольцами. Для тушения также был задействован пожарный поезд «Укрзалізниці».
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Все службы работают на месте и устраняют последствия атаки.
