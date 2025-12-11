Ключевые моменты:

Силы ПВО уничтожили большую часть дронов, однако один из объектов энергетики получил повреждения.

Пострадали два частных дома и административное здание.

Жертв и пострадавших нет.

Атака дронами по энергетической инфраструктуре Одесской области

Ночью Одесская область пережила очередную атаку ударных беспилотников, нацеленных на гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру региона. По данным Одесской ОВА, силы ПВО успешно ликвидировали большинство дронов, однако один из энергетических объектов был поврежден.

Кроме того, разрушения затронули два частных дома вблизи места попаданий — в зданиях выбило окна и двери. Аналогичные повреждения зафиксированы и в административном здании. На территории объекта энергетики вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС совместно с добровольцами. Для тушения также был задействован пожарный поезд «Укрзалізниці».

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Все службы работают на месте и устраняют последствия атаки.

Читайте также: Угроза Одессе: РФ активизирует военные действия в Приднестровье