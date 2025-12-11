Ключевые моменты:

  • Силы ПВО уничтожили большую часть дронов, однако один из объектов энергетики получил повреждения.
  • Пострадали два частных дома и административное здание.
  • Жертв и пострадавших нет.

Атака дронами по энергетической инфраструктуре Одесской области

Ночью Одесская область пережила очередную атаку ударных беспилотников, нацеленных на гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру региона. По данным Одесской ОВА, силы ПВО успешно ликвидировали большинство дронов, однако один из энергетических объектов был поврежден.

прилет 11 декабря

Кроме того, разрушения затронули два частных дома вблизи места попаданий — в зданиях выбило окна и двери. Аналогичные повреждения зафиксированы и в административном здании. На территории объекта энергетики вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС совместно с добровольцами. Для тушения также был задействован пожарный поезд «Укрзалізниці».

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Все службы работают на месте и устраняют последствия атаки.

