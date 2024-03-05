Новости Одессы и Одесской области

В Одессе оценили состояние разрушенного дома на Добровольского (фото)

В Одессе оценили состояние разрушенного дома на Добровольского (фото)

По предварительным оценкам специалистов, уцелевшая часть девятиэтажного дома на ул. Добровольского пригодна для проживания, но приближаться к разрушенной многоэтажке пока опасно.

Об этом сообщили в мэрии Одессы.

Вчера, 4 марта, ГСЧС завершила поисковые работы.  Сейчас началась вторая фаза работ. На месте развернут городской оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

В 9-этажном жилом доме в результате вражеской атаки 2 марта разрушено 18 квартир, еще 33 квартиры — повреждены. Всего за два дня с места трагедии работниками коммунальных служб вывезено 1810 кубометров мусора. Разбор завалов продолжается.

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В кратчайшие сроки коммунальным службам предстоит убрать все нависающие конструкции, которые создают угрозу для жизни.

Мэр Одессы обратился к жителям поврежденного и близлежащих домов с просьбой не подходить близко к местам разбора завалов.

Также мэр прокомментировал ситуацию относительно уцелевшей части дома: по предварительным данным, она пригодна для проживания. Сейчас Одесская государственная академия строительства и архитектуры готовит свои выводы.

Технический отчет также даст понимание относительно размера компенсации, которую смогут получить люди по государственной программе еВідновлення.

Что касается расселения, то с таким вопросом пока обратилось три человека. Все заявки отработаны.

Фото Одесский горсовет

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Редакция ПРОФИЛЬ
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