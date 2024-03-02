Новости Одессы и Одесской области

В Одессе дрон разрушил подъезд дома: под завалами люди, есть погибшие (фото, видео)

В Одессе дрон разрушил подъезд дома: под завалами люди, есть погибшие (фото, видео)

Во время российской ночной атаки 2 марта 2024 года в Одессе пострадали высотные дома. Подъезд одного из них полностью разрушен. Много раненых, один погибший. Под завалами еще есть жильцы.

По информации на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Это молодой человек 18-20 лет. Еще семь человек получили ранения, в том числе трехлетний ребенок. (дополнено — к 7 утра обнаружено тело второго погибшего).

Среди пострадавших беременная женщина, она в средней степени тяжести в больнице.

Три человека с многочисленными ранениями направлены в больницу, среди них 26-летняя девушка у которой тяжелое состояние. Оставшиеся двое — в состоянии средней тяжести.

Трем людям, включая трехлетнего ребенка, медицинская помощь оказана на месте.


«Очередная террористическая атака на мирно спящий город. Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов»,

– сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Предварительно, известно о 18 разрушенных квартирах. Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди.

Фото «Суспільне. Одеса»

Фото Сил оборони Півдня

ОБНОВЛЕНО

Спасатели сообщают, что по состоянию на 7 утра:

  • Погибли минимум два человека, их тела извлекли из-под завалов;
  • Еще 7 человек пострадали. Среди них есть ребенок. Спасательная операция продолжается беспрерывно, ведь под завалами могут находиться люди;
  • На связь не выходят 7 жителей многоэтажки.

К поискам привлечены кинологи. Психологи полиции и ГСЧС на месте оказывают психологическую помощь, за ней обратились уже более полусотни человек.

Также оперативно развернуты пункты обогрева, ведь в результате обстрелов без теплоснабжения остались десятки многоквартирных домов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
[mistape]
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