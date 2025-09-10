Ключевые моменты:

В Одессе собирают подписи под петицией за отмену действующего Устава города, в котором сохранились пророссийские формулировки — упоминания о Российской империи, особый статус русского языка и «подвиг» российских военных.

Инициаторы считают, что документ противоречит Конституции Украины и требуют принятия нового, украинского устава.

До конца голосования остался месяц, петиции не хватает около 660 подписей из необходимых тысячи.

В Одессе продолжается сбор подписей под электронной петицией об отмене действующего устава города, утвержденного в 2011 году. В документе Одесса до сих пор определяется как город Российской империи, особый статус предоставлен русскому языку, а также упоминается «подвиг» российских военных.

По мнению авторов петиции, такие положения противоречат Конституции и законам Украины, поэтому необходимо принять новый — украинский устав города.

До окончания голосования остается месяц, инициативе не хватает порядка 660 подписей. Чтобы горсовет рассмотрел петицию, она должна набрать 1000 голосов.

Напомним, Одесский горсовет еще в 2022 году признал, что Устав устарел, но процесс разработки нового документа происходил без должного участия общественности.

Проекты, которые были обнародованы в 2023 и 2024 годах, содержали многочисленные юридические и фактологические ошибки, а также не учитывали обоснованных предложений общественности. По мнению автора петиции, это свидетельствует либо о низкой компетенции сотрудников горсовета, участвовавших в разработке, либо о нежелании городского руководства отменять действующий Устав, имеющий откровенно пророссийскую направленность.