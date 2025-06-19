Ключевые моменты:

Дом на улице Скосной в Одессе, пострадавший от атаки российских дронов в ночь на 1 мая 2025, признан не подлежащим восстановлению и будет снесен;

Всего исполком Одесского горсовета утвердил 13 решений комиссии на общую сумму компенсации более 18,3 млн гривен;

В дальнейшем жители разрушенных квартир смогут забронировать средства и приобрести новое жилье.

Такое решение было принято сегодня, 19 июня, во время заседания исполкома Одесского городского совета, сообщает пресс-служба одесской мэрии.

«Согласно протоколу комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 12 мая, дом на улице Скосной признан не подлежащим восстановлению и будет снесен. Жители всех 18 квартир могут предоставить документы на получение компенсации за разрушенное имущество», – отмечается в сообщении.

Всего сегодня исполком горсовета утвердил 13 решений комиссии на общую сумму компенсации более 18,3 млн гривен. Остальные 5 владельцев квартир пока продолжают оформлять необходимые для этого документы.

Что касается высотного дома на проспекте Князя Ярослава Мудрого, также пострадавшего во время атаки в ночь на 1 мая, то здесь полностью уничтоженными признаны четыре квартиры. Жильцы трех из них уже подали заявления на получение помощи на общую сумму почти 6,7 млн гривен.

«Эти решения являются основанием для получения жилищных сертификатов в соответствии с государственной программой «Восстановление». В дальнейшем жители разрушенных квартир смогут забронировать средства и приобрести новое жилье», – сообщил по этому поводу городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь с 30 апреля на 1 мая Россия массировано атаковала Одессу ударными беспилотниками. В разных районах Одессы были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. Погибли два человека, еще 15 были травмированы.

Напомним, ранним утром 17 июня враг в очередной раз массированно атаковал Одессу ударными дронами. Погибли две женщины, ранены 17 человек, в том числе беременная женщина.

В результате обстрела полностью разрушен детский инклюзивный центр в исторической части Одессы. Также от обстрела пострадали расположенные рядом детский сад, инфекционная больница и педуниверситет.