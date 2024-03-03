Новости Одессы и Одесской области

Под завалами разрушенного «шахедом» дома в Одессе нашли еще два детских тела

Под завалами разрушенного «шахедом» дома в Одессе нашли еще два детских тела

Вечером воскресенья, 3 марта, в Одессе под завалами дома, разрушенного в результате атаки русских террористов, спасатели нашли еще одно тело – 10 мальчика.

Об этом несколько минут назад сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«Только что под завалами спасатели обнаружили погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет…
Искренние соболезнования родным и близким»,

– написал Кипер у себя в Телеграм.

Ранее сообщалось, что ночью 2 марта после прилета ударного дрона в одесскую жилую многоэтажку погибла целая семья: супруги-военнослужащие Олег и Татьяна и их семимесячная дочка Елизавета. Еще двое детей Татьяны от первого брака – 10-летний Сергей и 8-летняя Злата – числились пропавшими.

Поиски Златы продолжаются.

ОБНОВЛЕНО 19:22:

Уже стало известно, что Злату тоже нашли мертвой.

«Еще один погибший ребенок – девочка Злата. Ей было 8 лет. Спасатели сейчас деблокируют их с братиком Сергеем тела.
Невыразимое ужасное горе для Одесщины и всей Украины.
Россия – страна-террорист»,

– написал Олег Кипер.

Таким образом, на вечер 3 марта число жертв российской дроновой атаки 2 марта выросло до 12, в том числе погибших детей – уже пятеро.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что происходило сегодня рядом с местом трагедии в Одессе.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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