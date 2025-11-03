Ключевые моменты:

Валерий Силин занимал должность вице-мэра Одессы с октября 2023 года.

Он уволен по личному заявлению и получит компенсацию за 98 неиспользованных дней отпуска.

Заместителя мэра Одессы Валерия Силина уволили

Исполняющий обязанности Одесского городского головы Игорь Коваль подписал распоряжение об увольнении Валерия Силина с должности заместителя мэра.

Согласно документу, опубликованному пресс-службой мэрии, основанием стало личное заявление чиновника. Ему полагается компенсация за 98 дней неиспользованного отпуска.

Напомним, что 31 октября Печерский суд Киева избирал меры пресечения для экс-мэра Геннадия Труханова и чиновников Одесского горсовета. Суд постановил поместить Труханова под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Его заместителям — Анне Поздняковой и Валерию Силину — суд назначил ночной домашний арест. Все проходят по делу о гибели людей во время наводнения 30 сентября.

По версии следствия, чиновники не обеспечили должного реагирования на непогоду, что привело к трагическим последствиям во время ливня и наводнения.

