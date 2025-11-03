Ключевые моменты:

Суд ограничил право распоряжения зданием дельфинария площадью более 21 тысячи квадратных метров.

Прокуратура требует взыскать с компаний «Нерум» и «Нептун Белая Сфера» почти 12 миллионов гривен.

Прокуратура также просила заблокировать банковские счета компаний, но суд отказал в этой части.

Арест дельфинария в Одессе: подробности судебного решения

Хозяйственный суд Одесской области наложил арест на здание дельфинария, включающего аквариум и центр дельфинотерапии общей площадью 21 877 квадратных метров. Решение принято в рамках иска, поданного заместителем руководителя Приморской окружной прокуратуры.

Прокуратура требует взыскать с владельцев — ООО «Нерум» и ООО «Нептун Белая Сфера» — 11,99 миллиона гривен долга по уплате долевого участия в развитии инфраструктуры Одессы.

По данным прокуратуры, строительство дельфинария началось в мае 2018 года, а объект ввели в эксплуатацию в октябре 2022 года, поэтому обязательства по уплате взноса сохраняются.

Прокуроры также ходатайствовали об аресте денежных средств компаний на счетах в банках Украины и за рубежом, но суд отклонил эту часть иска.

Представители дельфинария не согласны с решением. Они заявляют, что с 1 января 2021 года закон отменил долевое участие, поэтому требовать уплаты задним числом — незаконно. Более того, по словам представителя ООО «Нерум», компания обращалась в мэрию и получила ответ, что обязанности платить нет.

