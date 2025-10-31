Ключевые моменты:

Печерский суд Киева отправил бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

Экс-мэра подозревают в служебной халатности, из-за которой 30 сентября в Одессе во время стихии погибли девять человек.

По данным следствия, Труханов не обеспечил работу ливневой канализации и систем гражданской защиты.

Кроме него, подозрения предъявлены еще восьми чиновникам мэрии и коммунальных предприятий; всем избраны меры пресечения.

Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора, по ходатайству прокуроров экс-мэр будет пребывать под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета.

«По данным следствия, подозреваемый не обеспечил надлежащее функционирование систем ливневой канализации и водоотведения, несмотря на информацию об их аварийном состоянии. В день чрезвычайной ситуации не было организовано оповещение населения и не были приведены в готовность системы гражданской защиты, что привело к трагическим последствиям – погибло девять человек», – сказано в сообщении Офиса Генпрокурора.

Как объяснили свою позицию прокуроры, у Труханова и его матери есть сбережения и, кроме того, есть связи, и поэтому он якобы может сбежать из страны.

При этом, как пишет «Думская», защита просила не ограничивать свободу Труханову. Адвокат подчеркнул, что это уже не первое уголовное дело у экс-мэра и он ни разу не пробовал сбежать. Сам Труханов, который выступал по видеосвязи, заявил, что у него пожилая мать, которой нужна будет поддержка после операции.

Теперь бывший мэр Одессы должен будет носить электронный браслет, сдать паспорт для выезда из страны и отмечаться у следователя.

В ведомстве также напомнили, что кроме бывшего мэра, подозрения в халатности предъявлены еще восьми чиновникам одесской мэрии и коммунальных предприятий. Всем им также избраны меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

