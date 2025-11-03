Ключевые моменты:

Программа «УЗ-3000» будет действовать в периоды с наименьшим пассажиропотоком — например, зимой или в будни. Это поможет заполнить поезда, которые сейчас ходят полупустыми.

В «Укрзалізниці» объясняют: в августе поездами пользуются 2,6 млн человек, а в феврале — всего 1,9 млн.

Проект поддерживает государство. Дополнительные доходы от премиум-сегмента и международных рейсов компенсируют стоимость бесплатных поездок.

Программа «УЗ-3000»: когда украинцы смогут ездить бесплатно на поездах

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске программы «УЗ-3000», которая позволит каждому украинцу бесплатно проехать до 3 тысяч километров по стране. Однако воспользоваться акцией можно будет не в пиковые сезоны, а тогда, когда в поездах много свободных мест. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергея Лещенко.

«Сейчас ноябрь, это низкий сезон мобильности украинцев. Только в поездах во Львов, Ужгород, Одессу сотни свободных мест на сегодня, в понедельник 3 ноября. Поезда будут ехать полупустыми. Это тот ресурс, который нужно направить на программу УЗ-3000», — отметил он.

Как будет работать программа

В «Укрзалізниці» пояснили, что проект направлен на равномерное распределение пассажиропотока.

В пиковые месяцы (например, летом или во время праздников) места будут продаваться по обычным правилам.

А в периоды низкого спроса можно будет путешествовать «за километры» — фактически бесплатно.

Это позволит перевозить дополнительно до 250 тысяч пассажиров в месяц без увеличения расходов.

Также инициатива даст импульс внутреннему туризму, особенно в регионах, где осенью и зимой традиционно меньше путешественников. Для сравнения: в августе железная дорога перевозит 2,6 млн пассажиров, а в феврале — всего 1,9 млн.

«А вот в периоды, когда на железнодорожные перевозки повышенный спрос (тот же декабрь) – фокус программы будет на том, чтобы помочь жителям прифронтовых общин, которые больше всего страдают от обстрелов и отключений электроэнергии: поездки «за километры» будут доступны именно для поездов оттуда», — отметили в компании.

Почему именно 3000 километров и кто оплатит поездки

Дистанция 3000 км символически равна самому длинному маршруту в Украине — из Запорожья в Ужгород и обратно. То есть каждый украинец сможет бесплатно «открыть» страну, независимо от региона проживания.

Государство компенсирует часть себестоимости пассажирских перевозок, чтобы железная дорога не несла убытков. Кроме того, дополнительные доходы от платных услуг (первый класс, СВ, международные рейсы) частично покроют расходы на бесплатные «километры».

По словам представителей «Укрзалізниці», цель программы — сохранить доступность поездок для всех украинцев и улучшить финансовое состояние железной дороги, не повышая цены на билеты.

Кроме того, финансирование необходимо, чтобы бесперебойно выплачивать зарплаты железнодорожникам:

«Переход на покрытие реальных расходов пассажирских перевозок государством как раз позволит улучшить финансовую ситуацию железной дороги, сохранить рабочие места».

