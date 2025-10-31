Ключевые моменты:

Суд постановил отправить Анну Позднякову под ночной домашний арест.

Дело касается трагедии 30 сентября, когда в Одессе из-за сильного шторма погибли девять человек.

Следствие считает, что чиновники не приняли необходимых мер безопасности.

Меры пресечения готовят еще четырем чиновникам Одесского горсовета.

Заместитель бывшего мэра Одессы под домашним арестом

Печерский районный суд Киева 31 октября постановил отправить заместителя одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Анну Позднякову под ночной домашний арест до 28 декабря 2025 года. Об этом сообщает Суспільне.

По данным следствия, Позднякова и ряд других должностных лиц Одесского горсовета подозреваются в служебной халатности, которая привела к гибели девяти человек во время разрушительной непогоды 30 сентября.

Следователи считают, что чиновники не приняли своевременных мер по предупреждению чрезвычайной ситуации и обеспечению безопасности горожан.

Как сообщила корреспондентка «Суспільного» из зала суда, в ближайшее время должны избрать меры пресечения еще четырем чиновникам мэрии, после чего состоится заседание по делу бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова.

ОБНОВЛЕНО

Печерский районный суд Киева меры пресечения еще для трех должностных лиц из Одессы, которых подозревают в служебной халатности во время непогоды, унесшей жизни девяти человек:

Заместителя одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Валерия Силина суд постановил отправить под круглосуточный домашний арест.

Начальников структурного подразделения КП «Городские дороги» Игоря Поштаренко обязали находиться под ночным домашним арестом

Главного инженера этого же КП Александра Чистякова также отправили под ночной домашний арест.

Все трое подозреваемых не присутствовали на заседании лично — они подключились по видеосвязи из Одессы вместе со своими адвокатами.

Вас может заинтересовать: