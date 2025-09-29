В Одессе улицу Среднюю переименовали в честь Героя Украины Александра Свища, погибшего под Бахмутом

Ключевые моменты:

  • В Одессе улицу Среднюю переименовали в честь Героя Украины Александра Свища;
  • Боец с позывным «Фарш» служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде, воевал на Киевщине, Запорожье, Херсонщине и Донетчине. Погиб 12 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания под Бахмутом, ему было 30 лет;
  • Воин посмертно награжден орденом «За мужество» III степени и званием Героя Украины с «Золотой Звездой».

Об этом рассказали в пресс-службе Одесского городского совета.

Александр Александрович Свищ (1993-2023) – солдат ВСУ, участник боев на Киевщине, Запорожье, Херсонщине и Донетчине.

Будущий Герой родился в Одессе, учился в гимназии №26, работал телохранителем.

Первое сражение принял в селе Мощун. В составе 3-йI отдельной штурмовой бригады прошел самые горячие направления войны.

Боец с позывным «Фарш» служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде

Во время одного из штурмов «Фарш» получил осколочные ранения, вызванные взрывом гранаты, но вскоре вернулся на службу.

Героя не стало 12 сентября 2023 – он погиб при выполнении боевого задания возле населенного пункта Бахмут Донецкой области в результате вражеского попадания по блиндажу, в который он добрался уже раненым. Ему навсегда осталось 30 лет.

У Александра остались жена, маленькая дочь и родители. Его мать Ангелина Любчак стала соорганизатором движения семей погибших Героев в Одессе («Гроші на ЗСУ»).

30 сентября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении Александру Свищу звания Героя Украины с орденом «Золотая Звезда» (посмертно).

Также Герой награжден посмертно орденом «За мужество» III степени.

На фасаде гимназии №26, которую окончил Александр, открыта мемориальная доска.

С улицей Средней он был связан своим местом работы.

Читайте также: Два переулка в Одессе назвали в честь немца и британца.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме