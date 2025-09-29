В Одессе улицу Среднюю переименовали в честь Героя Украины Александра Свища, погибшего под Бахмутом

Ключевые моменты:

В Одессе улицу Среднюю переименовали в честь Героя Украины Александра Свища;

Боец с позывным «Фарш» служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде, воевал на Киевщине, Запорожье, Херсонщине и Донетчине. Погиб 12 сентября 2023 года во время выполнения боевого задания под Бахмутом, ему было 30 лет;

Воин посмертно награжден орденом «За мужество» III степени и званием Героя Украины с «Золотой Звездой».

Об этом рассказали в пресс-службе Одесского городского совета.

Александр Александрович Свищ (1993-2023) – солдат ВСУ, участник боев на Киевщине, Запорожье, Херсонщине и Донетчине.

Будущий Герой родился в Одессе, учился в гимназии №26, работал телохранителем.

Первое сражение принял в селе Мощун. В составе 3-йI отдельной штурмовой бригады прошел самые горячие направления войны.

Во время одного из штурмов «Фарш» получил осколочные ранения, вызванные взрывом гранаты, но вскоре вернулся на службу.

Героя не стало 12 сентября 2023 – он погиб при выполнении боевого задания возле населенного пункта Бахмут Донецкой области в результате вражеского попадания по блиндажу, в который он добрался уже раненым. Ему навсегда осталось 30 лет.

У Александра остались жена, маленькая дочь и родители. Его мать Ангелина Любчак стала соорганизатором движения семей погибших Героев в Одессе («Гроші на ЗСУ»).

30 сентября 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении Александру Свищу звания Героя Украины с орденом «Золотая Звезда» (посмертно).

Также Герой награжден посмертно орденом «За мужество» III степени.

На фасаде гимназии №26, которую окончил Александр, открыта мемориальная доска.

С улицей Средней он был связан своим местом работы.

