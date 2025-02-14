Такую рекомендацию озвучила историко-топонимическая комиссия Одесского горсовета вчера, 13 февраля. Об этом сообщает официальный телеграм-канал города.
Решение о переименовании еще должны утвердить депутаты городского совета.
Одессит Александр Свищ с позывным «Фарш» принимал участие в обороне Киева и освобождении Херсона от войск РФ. Побратимы называли воина «королем штурмов».
Погиб 30-летний воин 12 сентября 2023 года на Донецком направлении при выполнении боевого задания вблизи Бахмута.
В 2024 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении Алексаднру Свищу звания Героя Украины.
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