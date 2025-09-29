Ключевые моменты:
- Температура воды у берегов Одессы сохраняется на комфортном уровне – 17–18°С;
- Для закаленных и здоровых людей море подходит для осенних купаний;
- Температура воздуха: ночью 7-12, днем – 15-20 градусов тепла, море с легким волнением, ветер северо-восточный 6-11 м/с.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня, в понедельник, 29 сентября 2025 года, температура морской воды у берегов Одессы, как и днем ранее, остается на уровне 17-18 градусов. Такая температура остается комфортной для купания, по крайней мере здоровых и закаленных людей.
Как информируют синоптики, сегодня днем вдоль одесского побережья местами возможен небольшой дождь.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Волнение моря – легкое.
Температура воздуха ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.
Напомним, по прогнозам, в период 30 сентября – 1 октября в связи с прохождением атмосферного фронта ожидаются дожди.
