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Легендарному воину из Одессы присвоено звание Героя Украины

Легендарному воину из Одессы присвоено звание Героя Украины

Легендарному воину 3-й штурмовой бригады с позывным «Фарш» — одесситу Александру Свищу присвоено звание Героя Украины.

30 сентября Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о присвоении звания Героя Украины посмертно одесситу, воину 3-й штурмовой бригады Александру Свищу.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Президента.

 

Напомним, Александр родился в Одессе 5 февраля 1993 года. До войны работал бодигардом. В начале полномасштабного вторжения присоединился в ряды 3-й штурмовой бригады. Участвовал в обороне Киева и освобождении Херсона, воевал на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях. Побратимы называли воина «королем штурмов».

12 сентября 2023 года Александр погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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13 сентября 2024 года на фасаде Одесской гимназии №26, где учился Александр Свищ, была торжественно открыта мемориальная доска Герою.

мемориал

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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